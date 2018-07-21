Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak, Suriye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörle mücadele sırasında yaralanan gazileri, tedavi gördükleri Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Gazileri ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyete, Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. İlkay Karabay ve Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan Fırat eşlik etti. Gazileri kaldıkları odalarda tek tek ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alan Baran, “Sizin sayenizde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu vatanın, bu milletin üzerinde büyük emeğiniz var. Bu vatan sizin ödediğiniz bedelin üzerinde duruyor. Rabbim şifa versin” dedi.

Türkiye’nin dünyanın en maliyetli coğrafyasında yer aldığını söyleyen Baran, “Bu Türk milletinin ilk sınavı değil. Ne zaman ihtiyaç olsa Türk milleti tarih sahnesinde yerini alıyor. Hiçbir ülkenin vatandaşının yapmayacağı şeyleri yapıyor, tarih yazıyor” diye konuştu.

Baran, ziyaretinin anısına tüm gazilere anı madalyası takdim etti. Gazilerin sağlık durumları ve tedavileri hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ise hastaların büyük çoğunluğunun terörle mücadele sırasında yaralandıklarını belirterek, “Hastalarımızın hepsine şifa verme arzusundayız” dedi. Başhekim Gökkaya, 370 bin metrekare alan üzerine kurulu olan hastanenin fiziki ve idari yapısı hakkında da ATO heyetine bilgi verdi. Gazileri ziyaretin ardından Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ile Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. İlkay Karabay ve Dr. Mehmet Hakan Fırat’a birer plaket sunan Baran, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı hastane yönetimini kutladı. Başhekim Gökkaya da ATO Başkanı Baran’a gazilerin el emeği, Çanakkale gazilerinin resmedildiği metal rölyef hediye etti. Trafik kazası ve otizm gibi hastalıklar nedeniyle tedavi altındaki sivil hastalarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Baran, hastane bahçesinde karşılaştığı çocuk hastalara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Ziyaret sırasında ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile ATO Meclis Üyeleri Selahattin Karaoğlan ve Bilgin Çağrı Tepebaşı da hazır bulundu.