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16 Mayıs 2018 11:47

ATO Başkanı Baran toptancı halini gezdi, esnafla sohbet etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın tüm meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Toptancı Hali’nde incelemelerde bulunarak, hal esnafıyla sohbet etti.

ATO Başkanı Baran toptancı halini gezdi, esnafla sohbet etti

16 Mayıs 2018 11:47


ATO Başkanı Baran’ın Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, ilk durak Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) oldu. Baran, burada, ASEMKOM Başkanı Ceyhan Gündüz’den Ankara Toptancı Hali ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Baran, dalından kopartılan sebze ve meyvenin nihai tüketiciye taze taze ulaştırılması için nakliyecisinden komisyoncusuna kadar özverili bir çalışma trafiği yaşandığını söyledi. Baran, “Biz rahat yatağımızda uyurken, o gün yiyeceğimiz meyve ve sebzenin bozulmadan, taze olarak manavımıza, marketimize ulaşması için çalışıyorsunuz. Çok önemli bir görev yürütüyorsunuz. Ankara Toptancı Hali çatısı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


ASEMKOM Başkanı Gündüz’ün Başkent’le birlikte diğer şehirlere de hizmet veren Toptancı Hali’nin günün koşullarına göre fiziki olarak yetersiz kaldığını kaydederek, halin taşınması konusunun gündemlerinde olduğunu söylemesi üzerine ATO Başkanı Baran, Gıda Kent Projesi’ni anlattı. Baran, ATO yönetimi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyaretleri sırasında gıda toptancıları, Toptancı Hali ve et toptancılarının bir arada olacağı, içerisinde serbest bölgenin de bulunacağı Gıda Kent Projesi önerdiklerini ifade etti. Baran’ın gündeme getirdiği projesine sıcak baktıklarını kaydeden Gündüz, dünyanın pek çok ülkesinde toptancı hallerinin turistik mekanlar arasında yer aldığını hatırlatarak, Paris’te bulunan Avrupa’nın en büyük sebze meyve hali Rungis’i örnek verdi.


ASEMKOM’daki görüşmenin ardından Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, hal içerisinde bulunan sebze ve meyve komisyoncularını ziyaret etti. Baran, komisyoncularla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ziyareti sırasında ATO Başkanı Gürsel Baran’a Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, ATO Meclis Üyesi Hakan Tarhan, ATO Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesi Başkanı Cengiz Soylu, ASEMKOM Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Ceyhan Gündüz eşlik etti.




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