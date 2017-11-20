ATO Başkanı Baran’dan 42 yıl önce futbol oynadığı kulübe ziyaret

Kavaklıdere Spor Kulübü Başkanı Fatih Cürebal’ın futbol oynadığı döneme ait fotoğraflar hediye etmesi Baran’ı duygulandırdı.

ATO Başkanı Gürsel Baran’ı, 19 Mayıs Stadyumu içinde yer alan Kavaklıdere Spor Kulübüne gerçekleştirdiği ziyarette Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Kavaklıdere Spor Kulübü Başkanı Fatih Cürebal ve genç takımlardaki futbolcular karşıladı. Cürebal, ATO Başkanı Baran’a futbol oynadığı dönemlere ait fotoğraflarının yanı sıra bir forma ve kulübün armasını taşıyan bir kaşkol hediye etti. Cürebal, “Kulübümüzü ziyaret etmeniz, bu sahalara gelmeniz bizi onurlandırdı” dedi.

19 Mayıs Stadyumu’na gelmekten çok büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Baran, “Amatör sporlar çok önemli. Şu anda olduğundan daha fazla desteklenmeli” dedi.

“Babam bir kez bile beni futbol oynarken izlemedi”

Futbol oynadığı dönemlere dair sorular sorulması üzerine Baran, 1975 yılında hem lisede okuduğunu hem de futbol oynadığını anlattı. Babasından gizli futbol oynadığını belirten Baran, “Futbola inanılmaz merakım vardı ama babamın ayakkabı alacak hali yoktu. 19 Mayıs Stadyumu’nun dış sahalarında 5 yıl oynadım. Babam beni bir kez bile futbol oynarken izlemedi, çünkü haberi yoktu. Hep kaçak oynadım. Derslerden fırsat bulduğumuz zamanlarda antrenmanlara gelirdik. Zaman zaman Kırıkkale’ye falan deplasmana gidiyorduk, gizli oynadığım için büyük sorun oluyordu” diye konuştu.

Babasının 4 çocuğunu tek maaşla okutmakta güçlük çektiği için ek iş aradığını ve stadyumda bilet kesme işi bulduğunu anlatan Baran, o günleri şöyle anlattı:

“Babam kapıda bilet kesiyordu, biz de hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de maç izlemek için buraya geliyorduk. Çocuklar gazete satıyordu. Biz de satmaya başladık. 19 Mayıs Stadı o zaman betondu. 7 tane birinci lig takımı vardı. Hafta sonları stadyum dolup taşardı. Biz çuvala gazeteyi doldururduk, içeri girip satardık. Dışarıdan gazete getirmeyenler betona oturamayınca mecburen gazete alırdı. Maç sonrasında gazeteleri toplar, ertesi hafta yeniden getirir satardık. Yağmur yağınca gazeteler ıslanırdı, annem onları ütülerdi, yeniden satardık. Futbol sevgisi, spor sevgisi bizde çok büyük. Çok güzel günlerdi.”

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da amatör futbol denince yarışma gibi algılandığını belirterek, “Amatör spor Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projesidir. Hafta sonları gençler ve çocuklar sporda, hafta içi antrenmanlarda. Sağlıklı bir genç nesil yetiştirmek açısından amatör sporlar çok önemli. Çocuk yetiştirmede spor, eğitim ve sağlık üçü bir arada önemli. Buradan geçenler çok iyi futbolcu olmayabilir ama çok iyi bürokrat, doktor, iş adamı olur” dedi.

Kavaklıdere Spor Kulübü Başkanı Fatih Cürebal da 40 günlükken babasız kaldığını ve futbol oynayarak sosyalleşme imkanı bulduğunu belirterek, “Buralardan gelmiş bir insan olarak futbolcu olamadım ama bu çocukların hayalini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama önce iyi insan, ahlaklı insan olmak” dedi.

Baran, 1 nolu dış sahada oynayacak Kavaklıdere Spor Kulübü ile Nesibe Aydın Spor Kulübü U14 maçı öncesinde minik sporcularla da bir araya gelerek, başarılar diledi.

Naim Süleymanoğlu unutulmadı

Baran’ın ziyaretinde önceki gün vefat eden Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu da unutulmadı. Baran’la birlikte Kavaklıdere Spor Kulübü yönetici ve oyuncuları “Mekanın cennet olsun Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” yazılı pankart açtı. Baran’ın 19 Mayıs dış sahalara gelmesi nedeniyle Kavaklıdere Spor Kulübünün “Kulüp mazimizin önemli değeri ATO Başkanımız Gürsel Baran hoşgeldiniz” yazılı pankart astığı görüldü.