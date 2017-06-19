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19 Haziran 2017 10:13

ATO Başkanı Baran’dan Başkan Akgül’e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

ATO Başkanı Baran’dan Başkan Akgül’e ziyaret

19 Haziran 2017 10:13


ATO Başkanı Gürsel Baran, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü ziyaret etti. Başkentin gündemine ve yerel hizmetlere dair sohbetin gerçekleştiği ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette kurumlar arası diyaloğu son derece önemsediğini ifade eden Akgül, “Mevcut olan iletişimimizi daha da güçlendirip, ortak akılla Başkentimize, ilçemize neler yapabiliriz onun planlarını yapıyoruz. Hizmet noktasında gelen taleplere kapımız sonuna kadar açık. Göreve geldikten sonra Mamak’ta büyük bir atılım gerçekleştirdik. Yılların getirmiş olduğu büyük sorunları adım adım çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerinde bulundu.




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