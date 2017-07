ATO Başkanı Baran’dan Bosnalı iş adamlarına çağrı

Beraber kazanmak, kardeşliğimizi kârdaşlık ile taçlandırmak için var gücümüzle çalışmalıyız” çağrısında bulundu.

Bosna Hersek’teki yatırım fırsatları ATO’nun düzenlediği “Türkiye-Bosna Hersek Yatırım Ticaret ve İş Birliği İmkanları" toplantısında masaya yatırıldı. ATO Başkanı Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Bosna Hersek ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileriye götürülmesine büyük önem verdiğini söyledi. İki ülke arasında derin tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunduğunu hatırlatan Baran, “Türk halkı olarak dost ve kardeş Boşnak halkına sevgi ve muhabbetle bakıyoruz. Aramızdaki bu dostluk ve kardeşliğin ekonomide de güçlü bir iş birliğine dönüşmesini arzu ediyoruz” dedi.

Baran, 2016 yılı itibariyle Türkiye’nin Bosna-Hersek’e ihracatının 309 milyon dolar, ithalatının ise 288 milyon dolar olduğunu belirterek, “Bosna-Hersek’e yaptığımız ihracat içinde Ankara’nın payı yüzde 1,5 civarında. Biz bu rakamları yeterli görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ticaret bağı en kuvvetli bağdır”

ATO yönetimi olarak göreve gelir gelmez girişimciliği özendirecek ve Ankara’nın ihracatını artıracak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Baran, “Bu doğrultuda Bosna Hersekli kardeşlerimizle her zaman iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Kapımız sizlere her zaman açık. Ülkemizde, şehrimizde yatırım yapmak isteyen Bosnalı iş adamlarına her konuda yardımcı oluruz. Ticaret bağı en kuvvetli bağdır" dedi.

Ankara’nın ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, “Ticaret Ankara Ticaret Odasında konuşulur” sloganı ile Ankara’nın ve Türkiye’nin kalkınmasını ilgilendiren her konunun ATO’da konuşulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Büyükelçiden ATO’ya teşekkür

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç, konuşmasında Bosna Hersek’in zor zamanlar yaşadığını hatırlatarak, “Biz Türkiye’yi her zaman bize el uzatan bir dost olarak görüyoruz. Ankara ile iş birliği yapmak ekonomimizi güçlendirecektir. Bu fırsatı sunduğu için Ankara Ticaret Odasına teşekkür ederiz. Özellikle kardeş ülkelerle daha iyi iş birliği geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç’in Danışmanı Muzaffer Çilek ise, Bosna Hersek’in “vergi cenneti” olduğunu ve yatırımcı şirketlere cazip imkanlar sunduğunu söyledi. Bosna Hersek’teki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Çilek,“Birçok sektörde farklı ölçekte 100’ü aşkın projeleri ve bu projeleri hayata geçirmek için kredi imkanları var. Bedava denilebilecek fiyata arsalar ve fabrikalar var. Bosna Hersek yeni yeni dışa açılıyor. İlk gidenlerden olmamız, elimizi çabuk tutup fırsatları değerlendirmemiz lazım” dedi.

Bosna Hersek’te kendisinin de yatırımları bulunduğunu belirten Çilek, “Memnun bir yatırımcı olarak şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu. Bosna Hersek’i “Balkanların yıldızı” olarak tanımlayan Çilek, ATO’da düzenlenen toplantının iki ülke arasındaki ticari iş birliğini artırmak için iyi bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara ve Bosna Hersek tanıtım videoları gösterildi. Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Genel Sekreteri Cenita Kocaman, “Bosna Hersek ekonomisine genel bakış ve Bosna Hersek ile iş birliği fırsatları” konulu bir sunum yaptı. Kocaman, yabancı yatırımcıların haklarının ülkede hukuki koruma altında olduğunu ifade etti. Bosna Hersek Yabancı Yatırım ve Tanıtım Ajansı (FIPA) Temsilcisi Jasmina Dzevlan ise sektör, mevzuat ve yatırım konularında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından konuşmacılar ATO üyelerinin sorularını yanıtladılar.