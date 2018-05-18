ATO Başkanı Baran’dan “İstihdam çağrısı"

Ankara Ticaret Odası, üyelerini 2018 yılında uygulanacak yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. ATO’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle düzenlediği “Yeni İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri” ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmesi için üretimi, ihracatı ve istihdamı artırması gerektiğini söyledi.

“Kriz tellallarına en güzel cevap”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Milli İstihdam Seferberliği ilan ettiğini hatırlatan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak bu seferberliğe katılmayı vatani bir görev saydıklarını, ATO üyelerini istihdam destekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla İŞKUR Hizmet Noktası açıklarını ve toplantılar düzenlediklerini anlattı. İstihdam Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmaların sonuç verdiğine dikkat çeken Baran, “Özel sektör olarak İstihdam Seferberliği’ne destek verdik ve 1,5 milyon yeni istihdam sağladık. Avrupa ülkelerinde istihdam oranları gerilerken Türkiye, kadınlarını, gençlerini işe kavuşturdu. Bu sağlanan başarı, Türkiye’nin geleceği ile ilgili kriz tellallarına verilen en güzel cevap oldu” ifadelerini kullandı.

“İstihdam çağrısı”

Devletin istihdam teşvikleri ile özel sektörü desteklediğine dikkati çeken Baran, “Yeter ki istihdam artırsın, ihtiyaç olan destek devletimizden geliyor” diye konuştu. ATO üyelerini istihdam teşviklerinden faydalanmaya çağıran Baran, şunları söyledi:

“Gelin ekonomik cephedeki taarruzlara karşı, üzerimize düşeni hep beraber yapalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı kapsamında, ilave istihdam desteklerinden yararlanalım. Devletimizin bize sunduğu bu imkânları iyi değerlendirerek, bu ülkenin gençlerine daha çok istihdam sağlayalım. Daha çok ve daha kaliteli üretelim, işlerimizi büyütüp ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlayalım. İşverenler olarak bu ülkeye yapacağımız en güzel hizmet, istihdamı artırmaktır. İstihdam artarsa üretim ve refah da artar, ekonomimiz büyür.”

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da konuşmasında İŞKUR’un 2017 yılında Ankara’da 70 bin, Türkiye genelinde 1 milyon 57 bin 249 istihdama aracılık ettiğini bildirdi. Son 10 yılda, 28 Avrupa Birliği ülkesi toplam 7 milyon 190 bin artı istihdam gerçekleştirirken Türkiye’nin tek başına 7 buçuk milyon artı istihdam gerçekleştirdiğini söyleyen Uzunkaya, işgücü piyasasının aradığı nitelikteki elemanları yetiştirmeye yönelik programlara ağırlık verdiklerini kaydetti. Uzunkaya, gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik istihdam teşvikleri hakkında da bilgi verdi.

Seminere İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın yanı sıra İŞKUR Ankara İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, ATO Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı ve Süleyman Ekinci ile ATO Meclis üyeleri katıldı.

Seminerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nden Çalışma Uzmanı Alper Avşar, İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı Ferhat Kocaer, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden Sosyal Güvenlik Denetmeni Hüseyin Erkeç ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan MYK Uzmanı Mustafa Özgen, istihdam teşvikleri konusunda ATO üyelerine bilgi verdiler.