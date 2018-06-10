ATO Başkanı Baran’dan Meclis Üyelerine iftar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis üyelerine geleneksel olarak her yıl evinin bahçesinde düzenlediği iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi. Baran’ın Ankara protokolünü de buluşturduğu iftar sofrasının yegane konusu Ankara ve Ankara’nın gelişimiydi. ATO Başkanı Baran, Gölbaşı’ndaki evinde gerçekleştirdiği iftarda misafirleri ailesiyle birlikte bahçede karşıladı. Meclis Üyeleriyle tek tek ilgilenen Baran, iftarın ardından bir konuşma yaparak, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini anlattı. “Ülkemiz üzerinde oynan oyunların sayısı belli değil” diyen Baran, bu dönemde herkesin ülkenin bekası için birbirine kenetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Baran, geçmişte Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz’da milletin birbirine bağlanarak gerekeni yaptığını hatırlattı.

Baran, ATO yönetimine geldiklerinden bu yana ATO üyelerinin ve Ankara’nın gelişimini hedef alan bir çalışma stratejisi yürüttüklerini belirtti. Baran, “Yönetime geldiğimizde üyelerimize iyi hizmet edebilmek için odamızın altyapısını yenilememiz gerektiğini gördük ve ilk önce fiziki ve bilişim altyapısını yeniledik. Üyelerimizin daha iyi hizmet alması adına neler yapılabileceğinin uğraşısındayız. Üyelerimizin önünü açmamız lazım. 181 meclis üyemizin 110’u değişti. Çok ciddi bir gençleşme var. Ankara’da bağlı bulunduğumuz sektörlerin problemlerini dert edindik. Sektörlerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, sorunlarını nasıl çözeriz, tüccarın önünü nasıl açarız hepimizin derdi bu" dedi.

Ankara ekonomisinin yapısından söz eden Baran, “Savunma sanayinde Ankara artık bugün Türkiye’nin merkezi. Sağlıkta Ankara çok önemli bir potansiyele sahip. Bitmek üzere olan 2 şehir hastanesi var. Ankara’nın etrafında Allah vergisi bir termal var. Bunları tesise çevirip turizm yapmalıyız. Ankara’nın su yüzüne çıkmamış çok zenginliği var, çok önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor. Gündemimizde sürekli ‘Ankara’ya nasıl hizmet edebiliriz, elimizden ne gelir’ sorusu var. Ankara’da iz bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

“Ankara’nın nabzını birlikte tutacağız”

AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin de konuşmasında, Filistin, Kudüs, Myanmar’da Müslümanların içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, “Sorumluluğumuz yalnızca yaşadığımız şehirlerle, ülkemizle sınırlı değil. Bu topraklar ümmetin son kalesi. Bu tarihi sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ankara’nın sadece kamu yönetiminin merkezi bir şehir olmadığını kaydeden Şahin, “Ankara’yı hep birlikte yönetiyoruz, Ankara’nın nabzını hep birlikte tutacağız. Her ne kadar biraz geri planda kalmışsa da çok önemli bir ticaret, sanayi, tarım, yüz binlerce öğrencisiyle çok önemli bir eğitim şehri. Ankara’mız Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı. Bu kimliklerini önümüzdeki dönemde hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Şehrimizin kültürünü, kimliğini daha da belirgin hale getireceğiz. Nasıl Türkiye bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızıysa Ankara’mız da Türkiye’mizin parlayan yıldızı olmaya sizlerin de gayretleriyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kendisi de ATO Meclis üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında meclis üyelerine seslenerek, "İnşallah önümüzdeki dönemde sizler vasıtasıyla Ankara’ya hayırlı hizmetler nasip olur” dedi.

Baran ailesinin iftarına, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Bölge İdare İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, Ekonomi Kulübü Başkanı Servet Keskin, Sanatçı Ahmet Yenilmez, ATO Meclis Üyeleri, ATO Yüksek İstişare Konseyi Üyeleri, ATO Genel Sekteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Müşavir ve Müdürleri katıldı.