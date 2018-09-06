ATO Başkanı Baran’dan Polatlı’ya ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri, dün sabah Polatlı Ticaret Odasının (PTO) daveti üzerine Polatlı’ya gitti. PTO Başkanı Ulvi Sakarya ve Yönetim Kurulunca karşılanan Baran, tarihi alanları gezdi. Daha sonra Polatlı Ticaret Odası ziyaret edildi. Baran, Polatlı tarihi alanlarında duygu yüklü bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, tanıtım konusunda eksikliklerin olduğunu ve bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi. Baran, ayrıca her zaman Polatlı Ticaret Odasının yanında olduklarını, çeşitli projelerde bir araya geleceklerini belirtti.

PTO Başkanı Ulvi Sakarya ise, “Kendisini ağırlama talebimiz oldu, yoğun programına rağmen bizleri kırmayarak bugün buraya geldiler. Duatepe, Sakarya Muharebesinin yaşandığı alanları ve Gordion’u ziyaret etme şansı bulduk” dedi. Ziyarette ayrıca, OSB Başkanı Erol Ünal ve yönetimi de bulundu.

“Ankara Ticaret Odası olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız”

ATO Başkanı Baran, daha sonra ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Sakarya ve ekibine teşekkür ederek, "Bu nazik davetinden dolayı Ulvi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Aslında çok yoğun programlar nedeniyle bu ziyareti birkaç kez de erteledik, mahcup olduk. Bugün en azından yarım gün de olsa gerçekleştirelim dedik. Hem kültür ziyareti oldu bizim için hem tarih seyahati oldu, biraz da duygu yüklü oldu. Özellikle Duatepe’de gerçekten 81 tane şehidin adı orada onları görünce de duygulandık. Benim en çok üzüldüğüm konu buraları biz anlatamıyoruz. Az önce gerek tümülüsleri gezerken, gerek Duatepe’yi gezerken buraları bir İtalyalı, bir Fransalı Avrupa ülkesinde olsa herhalde bin kişi falan beraber geziyor olurduk. İnsan akımına uğrardı ama bu konuda eksikliğimiz olduğunu hissettik. Başkanımızla da görüştük; bizim üzerimize düşen herhangi bir şey varsa biz de harekete geçelim, Turizm Bakanlığımızı harekete geçirelim dedik. Bu eserler çok kıymetli eserler. Hem koruyalım hem turizme açalım. Bu anlamda da bizim de öğrenmemiz açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem Polatlı hem Ankara’da ticarette zor bir süreçten geçiyoruz. İnanıyorum ki kısa sürede sıkıntılı ortamı aşıp çok daha güzel günler bizi de bekliyor. Çok daha güzel projelerle, Ankara Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Odası çeşitli vesilelerle bir araya gelecektir. Ben bu nazik davetinden dolayı Sayın Başkanıma, Sayın Kaymakamıma, Sayın Belediye Başkanıma, diğer arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Bu ilk ziyaretimizdi ama son ziyaretimiz olmayacak. İnşallah birkaç kez daha gelip buraları doyasıya gezip görmeyi çok arzu ediyoruz. İnşallah gerçekleştireceğiz. Buraya da katkı sağlamak adına Ankara Ticaret Odası olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim” dedi.