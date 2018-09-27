ATO Başkanı Baran'dan Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo'yu ziyaret etti. Viktorya Gölü'nde feribotun alabora olması sonucu ölenler için başsağlığı dileklerini ileten Baran, Tanzanya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliği binasında gerçekleşen ziyarette ATO Başkanı Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı eşlik etti. Tanzanya ile ilişkilerin son yıllarda ilerleme kaydettiğini söyleyen Baran, bu çerçevede Tanzanya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Baran, 20 Eylül'de yaşanan feribot kazasında 200'den fazla kişinin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “ATO olarak, Türk halkı olarak acınızı paylaşıyoruz. Üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Büyükelçi Kiondo ise ATO Başkanı Baran'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem iki ülke hem de ATO ile Tanzanya Büyükelçiliği arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu ifade etti. Tanzanya'da iş fırsatları konusunda ATO ile diyalog halinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Büyükelçi Kiondo, “Tanzanya'da iş fırsatları olduğu konusunda masa başında istediğimiz kadar konuşabiliriz ama gidip görmek apayrı bir deneyimdir. Tanzanya'ya ziyaretinizi heyecanla bekliyoruz” diyerek ATO Başkanı Baran'ı davet etti.

Büyükelçi Kiondo ile iki kez bir araya geldiklerini hatırlatan Baran, Tanzanya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Baran, Viktorya Gölü'nde ölenler için üç günlük milli yas ilan eden Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti'ne taziye mesajı olarak büyükelçilikte açılan deftere şunları yazdı:

“Viktorya Gölü'nde gerçekleşen talihsiz feribot kazasını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Sevdiklerini kaybeden herkesle aynı duyguları yürekten paylaşıyorum. Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumuzu bilmenizi isterim.”