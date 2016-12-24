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24 Aralık 2016 11:40

ATO Başkanı Baran’dan terörle mücadele uyarısı

ATO Başkanı Baran’dan terörle mücadele uyarısı

24 Aralık 2016 11:40

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üst üste gerçekleştirilen terör saldırılarının amacının insanları ayırmak, bölmek olduğunu belirterek, “Terörle mücadele ulusal bir sorun olarak benimsenip, her kesimin konuya sahip çıkması ve üzerine düşeni yapması gerekmektedir” dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti. Vali Topaca’nın ATO’nun seçilen yönetimini kutladığı ziyarette bir konuşma yapan Baran, “ATO’nun yeni yönetimi olarak gece-gündüz, mesai gözetmeksizin çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Baran, El-Bab’da şehit düşen askerler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dilerken, Türkiye’nin çok sorunlu bir coğrafyada hem dış hem de iç sorunlara rağmen istikrarını ve güvenini korumayı sürdürdüğünü kaydederek, “Terör konusu bugün sadece Türkiye’nin değil, üçüncü dünya ülkelerinin de gelişmiş ülkelerin de ortak sorunudur. Sayın Cumhurbaşkanımız terör konusunda seferberlik ilan etti. Biz de bu seferberlik ilanına katılıyoruz. Terörle mücadele ulusal bir sorun olarak benimsenip, her kesimin konuya sahip çıkması ve üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Biz Ankara Ticaret Odası olarak devletimizin yanındayız, üzerimize düşeni de yaparız” şeklinde konuştu.
Almanya ve Azerbaycan’a direkt uçuş
Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında bilgi veren Baran, şehrin ekonomik anlamda kalkınması için hava ulaşımı konusunun önemine dikkat çekti. Baran, Ankara’dan 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 20 destinasyon olduğu halde, İstanbul üzerinden aktarmalı uçuş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Baran, “Üç saatte Berlin’e gidilebilecekken, doğrudan uçuş olmadığı için İstanbul’a oradan Berlin’e geçmek için bir gün harcamak gerekiyor. Bugün teknolojideki gelişmeler dünya ticaretini de geliştirdi. İnternet teknolojisi sayesinde anlık işlemler, alım satımlar yapılıyor. Saniyeler bile önemliyken işadamlarımız zamanını yollarda geçirmesin.” dedi.
Baran, Ankaralı işadamlarının ilk etapta Almanya ve Azerbaycan’a direkt uçuş talep ettiğini de iletti.
Ziyarette, Ankara Ticaret Odası olarak yürütecekleri çalışmalar hakkında Vali Topaca’yı bilgilendiren Baran, yeni yönetimin projelerini anlattı. Ankara Valisi’ni ziyarette Baran’a ATO Yönetim Kurulu Başkan vekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Vecdet Fehmi Şendil, Musa Beşparmak, Faruk Köylüoğlu, Selahattin Karaoğlan ile meclis üyeleri Abidin Memili, Sadık Ekinci ve Emin Ayar eşlik etti.



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