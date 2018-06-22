Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 10:48

ATO Başkanı Baran’dan vergi barışı çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin vergi barışı kapsamında geçmiş döneme ait üye aidatı ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın yeniden yapılandırabileceklerini hatırlattı.

ATO Başkanı Baran’dan vergi barışı çağrısı

22 Haziran 2018 10:48


ATO’nun Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlediği “Vergi Barışı Bilgilendirme Semineri”, ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Seminerin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, geçmiş döneme ait borcu bulunan oda üyelerinin yeniden yapılandırma için 31 Temmuz tarihine kadar ATO Mali İşler Müdürlüğüne başvurabileceklerini söyledi. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Baran, “Çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden bu kanunu, borçların ödenmesinde kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüyoruz. Aidatlarını ödeyememiş üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.


Baran, kanunun çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür etti.



“Türkiye ekonomik bir terörle karşı karşıya”


Zor bir coğrafyada yer alan Türkiye’nin ekonomik terörle karşı karşıya olduğunu belirten Baran, “Yaşadığımız bu zor süreçte bizim de üzerimize düşen sorumluluklar var. Ankara Ticaret Odası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer alacağız. Üyelerimizin ayakta kalabilmeleri, işlerini büyütmeleri ve ekonomiye katkılarını artırmaları için üzerimize düşen her ne varsa yapacağız” dedi.


Baran, ATO üyelerinin sorunlarını her platformda dile getirmeye, gündeme taşımaya ve çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Ankara’dan 115 bin başvuru yapıldı


ATO Akademi ve ATO Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından organize edilen bilgilendirme seminerinde Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Savcı katılımcılara kanunla ilgili detaylı bilgi verdi. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, kanun yürürlüğe girdikten sonra Ankara’dan 115 bin 599 kişinin başvuruda bulunduğunu, Türkiye genelinde başvuru sayısının ise 1 milyonu geçtiğini bildirdi.


Bilgilendirme seminerinin moderatörlüğünü ATO Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Hüseyin Özer yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç