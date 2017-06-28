ATO Başkanı Baran’dan yerli otomobil için öneri

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yerli otomobilin sağlıklı bir şekilde üretimi için görev paylaşımı yapılabileceğini ve bu paylaşımda Ankara’nın önemli rol oynayabileceğini ifade etti. Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi ve işgücüne istihdam imkanı sağlayabilmesi için üretim ekonomine geçmesi gerektiğini kaydeden Baran, yerli otomobilin ekonomideki dönüşümün de simgesi haline geleceğini belirtti. Türk sermayesinin dünyada başarılı çalışmalara imza attığını hatırlatan Baran, “Bugün ülkemiz, gerekli konsorsiyumu oluşturabilecek, pazar araştırması yapacak, doğru konsepti belirleyebilecek, özgün tasarımını geliştirebilecek, marka oluşturabilecek, pazarlamasını başarı ile gerçekleştirebilecek yani özetle yerli otomobili hayal olmaktan çıkartacak yeterliliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil üretimi için otomobil niteliğinin yanı sıra üretim merkezi, üretim ve nakliye koşulları ile işgücü maliyetlerinin dikkatle ele alınması gerektiğini kaydeden Baran, “Yerli otomobilde başarılı olabilmek için üretim merkezinin yol, iklim ve coğrafya koşulları dikkatle ele alınmalıdır. Üretim merkezleri birden çok bölgeye yayılarak hem risk hem de fayda paylaşılabilir” şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin üretim başarısının araştırma-geliştirme gücüyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Baran, Ankara’nın yerli otomobilin Ar-Ge çalışmalarını yapabilecek kapasitesinin bulunduğunu dile getirdi. Bir otomobilin yaklaşık 3 bin ile 10 bin arası parçanın birleşiminden oluştuğunu hatırlatan Baran, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin yerli otomobil için ihtiyaç duyulan yedek parçayı rahatlıkla üretebileceğini de ifade etti. Baran, şunları kaydetti:

“Yerli otomobili üretecek ‘babayiğid’e Ar-Ge çalışmaları yapacak beyin ve yedek parçayı üretecek bir tedarikçi hazır. Ankara her ikisi için de biçilmiş kaftandır. Üniversiteleri, 8 teknoparkı, 11 organize sanayi bölgesi, 29 Ar-Ge merkezi ile yerli otomobilin tüm araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütebilir. OSTİM’deki 5 bini aşkın işletmemiz sadece Ankara’ya değil tüm ülkeye, hatta Orta Doğu’ya rüşdünü ispatlamış durumdadır. Yerli uçağa malzeme üreten gözbebeğimiz OSTİM’imiz yerli otomobilin ihtiyacı olan yedek parçaları elbette üretir.”