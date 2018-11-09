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ATO Başkanı Baran'ın 10 Kasım mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Ahirete irtihal edişinin 80.yıl dönümünde bağımsızlık mücadelemizin önderi Büyük Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun” dedi.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80.yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ahirete irtihal edişinin 80. yıl dönümünde bağımsızlık mücadelemizin önderi Büyük Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.


Atatürk'ün adını tarihe yazdırmış büyük bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:


“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için azimle, inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.Türk özel sektörü, Atatürk'ün güvenini boşa çıkarmayacak, çok çalışıp üreterek Türkiye'yi dünyanın müreffeh ülkeleri arasında hak ettiği yere yükseltecektir.”

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