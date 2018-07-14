ATO Başkanı Baran’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bu topraklarda son nefes verilmeden hiçbir ihanet şebekesi birlik ve beraberliğimizi bozamaz, vatanımızı ve bayrağımızı teslim alamaz" dedi.

ATO Başkanı Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin darbeyi önlemek için uçakların, tankların ve tüfeklerin karşısına silahsız çıktığını söyledi. 15 Temmuz direnişinde 250 demokrasi kahramanının şehit, 2 bin 196 vatandaşın da yaralanarak gazi olduğunu hatırlatan Baran, "Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak ve darbeye karşı durmak için şehit düşen demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız"

15 Temmuz’da omuz omuza mücadele veren Türk milletinin birbiriyle kenetlendiğini ve devletin daha da güçlendiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız. Bu topraklarda son nefes verilmeden hiçbir ihanet şebekesi birlik ve beraberliğimizi bozamaz, vatanımızı ve bayrağımızı teslim alamaz. FETÖ 15 Temmuz gecesi sadece milli iradeyi değil ekonomimizi de hedef almıştı ancak hevesi kursağında kaldı. 16 Temmuz sabahı hem devletimiz hem de ekonomimiz dimdik ayaktaydı. Ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğu 16 Temmuz sabahı net bir şekilde görüldü. İçimizdeki hainleri temizlemiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"Önemli dersler çıkardık"

Baran, Türkiye’deki tüm kesimlerin 15 Temmuz’dan önemli dersler çıkardığına dikkat çekerek, "Devletimizin, ordumuzun içine sızmış teröristler, 15 Temmuz’da milletimize ve devletimize kastedenler, parti ayrımı yapmadı. FETÖ vatandaşa kurşun sıkarken, bomba atarken partisine bakmadı, siyasi görüşüne, memleketine, mezhebine, meşrebine, inancına bakmadı. Vatandaşımız da hangi siyasi görüşten olursa olsun yekvücut bu FETÖ’cü hainlerin karşısında dimdik durdu, millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Biz 15 Temmuz’la birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladık. Çanakkale ruhunun ölmediğini, milletimizin gerektiğinde birbirine sımsıkı kenetlendiğini ve vatan uğruna canını feda etmeye hazır olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.

"Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ciddi bir değişim ve reform süreci başladı"

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye kökü dışarıda, dalları içeride teröre, oluşturulmaya çalışılan krizlere rağmen, bu coğrafyanın ortasında, köklü geçmişiyle, ekonomik ve sosyal gelişmişliğiyle, siyasal yapısı ile bir istikrar adası olarak varlığını muhafaza ediyor. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlarla milletimiz Türkiye için kaos hesapları yapanlara gereken cevabı verdi. Seçim sonuçlarını tüm tarafların ilk geceden kabul etmesi bu açıdan çok önemliydi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Her değişim sürecinde olduğu gibi direnenler ve engellemek isteyenlere rağmen milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile yeni sistemin Türkiye’yi çok daha iyi noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak içinden geçtiğimiz zor dönemi atlatmak için üzerimize düşen görevlerin farkındayız. Yatırım, üretim ve ihracatı artırarak, artı istihdam sağlayarak ekonominin çarklarını sağlıklı bir şekilde döndürmek için şehrimizi ve ülkemizi geliştirmek, ekonomisini büyütmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleriyiz. Milli seferberlik şuuru ile ülkemize yönelen tüm tehdit ve taarruzların karşısında, bulunduğumuz mevzide görevimizin başındayız."