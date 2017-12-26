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26 Aralık 2017 12:56

ATO Başkanı Gürsel Baran: “Yeni eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Ticaret ve Hukuk Haftaları eğitimine katılmak isteyen üyelerimizin sayısı çok fazla.

ATO Başkanı Gürsel Baran: “Yeni eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz”

26 Aralık 2017 12:56

Gelen talepleri değerlendirerek yeni eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz” dedi


Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), ticari hayatta sık karşılaşılan hukuki sorunlar ile hukuki alanda yeni yasal düzenlemeler hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ve 5 hafta boyunca devam eden Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı başarıyla tamamlandı.


Programın kapanışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, ATO’nun üyelerini güncel ihtiyaçlara göre geliştirmek için eğitim faaliyetleri düzenlediğini belirterek, “Eğitimin her şeyin başında yer aldığını biliyoruz ve çok önemsiyoruz. Üyelerimizin gelişimi için farklı alanlarda eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



5 hafta hukuk eğitimi


25 Kasım’da başlayan ve 5 hafta devam eden 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitimi’nde “Yatırım, Teşvik ve Hibeler”, “Fikri ve Sınai Haklar”, “Gümrük Hukuku”, “Markalaşma ve Marka Tescil Süreçleri”, “Bankacılık Hukuku” ile “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” “Ticaret Hukuku “İdare Hukuku” ve “Vergi Hukuku” konularında 34 uzman tarafından eğitimler verildi. 737 katılımcının takip ettiği program sonunda gerekli sürede katılım sağlayan ATO üyeleri sertifikalarını aldı.



“Talep çok, eğitimin ikincisine hazırlanıyoruz”


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, ATO’nun eğitim faaliyetlerinin üyeler tarafından yoğun talep gördüğünü belirterek, “Ticaret ve Hukuk Haftaları eğitimine katılmak isteyen üyelerimizin sayısı çok fazlaydı. Ders ortamı dikkate alınarak bu taleplerin tamamını karşılayamadık. Gelen talepleri değerlendirerek yeni eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Eğitime katılanlar sertifikalarını, ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal’dan aldı.




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