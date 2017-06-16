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16 Haziran 2017 10:58

ATO bünyesinde "KOSGEB Danışma Ofisi" kurulacak

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için harekete geçti.

ATO bünyesinde

16 Haziran 2017 10:58

ATO yönetimi, üyeleri KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmek için ATO bünyesinde KOSGEB Danışma Ofisi kuracak.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u makamında ziyaret etti. Uzkurt’a yeni görevinde başarılar dileyen Baran, ATO üyelerinin KOSGEB destekleri ve bu desteklerin nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, ATO bünyesinde KOSGEB Danışma Ofisi kuracaklarını söyledi. Danışma Ofisi’nde görev yapacak ATO personelinin eğitimi için Uzkurt’tan destek isteyen Baran, “Çoğu üyemiz KOSGEB’in verdiği destekler hakkında bilgi sahibi değil. Üyelerimizin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmalarını istiyoruz. Kuracağımız KOSGEB Danışma Ofisi’ndeki personelimiz, üyelerimize KOSGEB desteklerini anlatacak” dedi.


Baran’ın talebini olumlu karşılayan KOSGEB Başkanı Uzkurt, “Bu projeyi hemen hayata geçirelim. ATO ile KOSGEB arasındaki iş birliğini kurumsal hale getirmek için bu konuda bir protokol de imzalayalım” diye konuştu.


ATO Başkanı Baran, İŞKUR Genel Müdürü Doç. Dr. İsmet Köksal’ı ziyaretinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli istihdam seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla ATO bünyesinde açtıkları İŞKUR Hizmet Noktası hakkında bilgi verdi. Baran, İŞKUR Hizmet Noktası’nda görev alan ATO personelinin daha iyi hizmet verebilmesi için Köksal’dan eğitim desteği istedi.


İŞKUR Genel Müdürü Köksal ise, ATO bünyesinde açılan İŞKUR Hizmet Noktası’nda çalışan personelin eğitimi için görevlendirme yapacağını söyledi. ATO ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine her zaman hazır olduklarını belirten Köksal, iş dünyasının önünü açacak eylem planlarını uygulamaya koyacaklarını bildirdi.




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