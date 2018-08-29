ATO coğrafi işaretli ürünler pazarı kurmak istiyor

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında ATO’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, geçtiğimiz yıl düzenledikleri Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nden söz etti. Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünler bakamından zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Baran, Ankara’da 12 ay boyunca hizmet verecek “Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı” kurmak ve Ankara’yı coğrafi işaretli ürünlerin ihracat merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Baran, ATO’nun Gıda Kent, Yapı Kent ve Tekstil Kent ile ilgili çalışmalarını da anlattı.

"Nefes Kredisi’nin üçüncüsü yolda"

ATO’nun ekonomik ömrünü tamamlayan binasının yerine yeni hizmet binası yapma projesini ertelediklerini anlatan Baran, ATO Yönetimi olarak, bu kaynağı üyelere nefes kredi olarak kullandırma kararı aldıklarını kaydetti. Dünyanın en maliyetli coğrafyasında yer alan Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Baran, "En çok birlik ve beraberliğe, kenetlenmeye bugün ihtiyacımız var. Türkiye’nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız" dedi.

ATO Meclis Üyeleri de söz alarak sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Ziyaret sırasında hazır bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı üst düzey bürokratları Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Hakan Kalender, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanı Abdülkadir Karakuş, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanı İsmail Cozoğlu ve Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Maraş da ATO heyetinin dile getirdiği konulara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

ATO heyetinin taleplerini dinleyerek notlar alan Bakan Pakdemirli de sektörel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ATO üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosya sundu"

ATO Başkanı Baran, Bakan Pakdemirli’ye ATO üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Dosyada ATO’nun 5 No’lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi ve 11 No’lu Tarım Ürünleri Meslek Komitesi’nin “DİR kapsamında ithal tahıl ve hayvansal ürünlerin sabit kurdan fiyatlandırılması”, “Tarım ve tarım arazileri ile ilgili düzenleme talepleri”, 5 No’lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi’nin “Yem fiyatlarındaki artışın hayvancılık sektörüne olumsuz etkileri”, “Süt ve hayvancılık piyasası ile ilgili düzenleme talepleri”, “Damızlık yumurta için yatırım hibesi”, “Evcil hayvan satışına ilişkin standartlar”, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi’nin “Ucuz et projesinden Ankara işletmelerinin de faydalandırılması”, “Paketleme izninin oluşturulması”, 16 No’lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi’nin “Fırıncılık sektörü ve ekmek imalatı için düzenleme talebi”, 21 No’lu Orman Ürünleri Meslek Komitesi’nin “Orman ürünleri ile ilgili düzenleme talepleri”, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin “Bitkisel ürün satışının denetlenmesi” ve 62 No’lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin “Tarım arazilerinin satışında tapu tarafındaki prosedürün e-devlet ile azaltılması” konularına ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran’a Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci ile Meclis Üyeleri Agah Mamaloğlu, Ayhan Taşoğlu, Efe Soykan, Hamza Daşdan, İlhami Özdemir, Mehmet Naci İlci ve Sadık Ekinci eşlik etti.