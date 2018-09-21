ATO gazilerin yanında

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi, Gaziler Günü'nde terörle mücadele sırasında yaralanan gazileri yalnız bırakmadı.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa katılan ATO Yönetimi, gazilere eşofman ve teşekkür beratı takdim etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin en önemli makamlar olduğunu belirterek, “Bu toprakları vatan yapan, dostuna güven, düşmanına korku veren, Türk askerinin, Türk milletinin şehitlik ve gazilik özlemidir. Dünya yüzünde, düğüne gider gibi şehadete koşan bir başka millet yoktur. Rabbim bu yüce milleti ebediyete kadar kaim eylesin” dedi.

Türkiye'nin ekonomik bir terörle de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Baran, “Sizler ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması gerekenler var” diye konuştu.

ATO Hizmet Binası projesini erteleyerek burada kullanılacak kaynağı, sıkıntıda olan tüccara “Nefes Kredisi” olarak ayırdıklarını anlatan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gaziler Hastanesi'nin vatan hizmeti sırasında uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerin tedavisi için “Haydi Türkiye! Mehmetçikle Elele” kampanyasında toplanan bağışlarla yapıldığını hatırlatan Baran, tüm hastane yönetimine ve çalışanlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gaziler Hastanesi bir dünya markası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de konuşmasında, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sadece Türkiye'de değil dünyada bir marka olduğunu belirterek, “Gazilerimize ve şehit yakınlarına ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için ne yapsak azdır” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ise, Türk milletinin tarih boyunca işgal ve esarete boyun eğmediğini vurguladığı konuşmasında, “Bin yıldır savaşın, yıkımın, ihanetin hiç eksilmediği bir coğrafyada yaşayan bizler, bugün hala bu topraklarda hür yaşayabiliyorsak, bunu gazilerimize ve onların şehadet mertebesine erişmiş silah arkadaşlarına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Gazi Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, Türk milletinin her ferdinin kendisini bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerin destanlarını övünerek anlattığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya, gaziler tarafından yapılan ebru çalışmasını günün anısına ATO Başkanı Gürsel Baran'a takdim etti.

Gazilere özel eşofman

ATO Başkanı Gürsel Baran da ATO tarafından gazilere özel olarak yaptırılan, sırt kısmında Türk bayrağı ile “Gazi” yazısının yer aldığı eşofmanları ve teşekkür beratlarını gazilere sundu.

Teşekkür beratında, “Kahraman Gazimiz/Kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettiği kutsal vatan toprağını canınızdan aziz bilerek, fedakarlık ve cesaretle gerçekleştirdiğiniz mücadele sırasında gazilik payesiyle müşerref olarak milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaştınız. Anadolu topraklarını bin yıl önce vatan yapan, Çanakkale ve İstiklal Harbi'yle mühürleyen ecdadımızın yanına adınızı yazdırarak şanlı tarihimizin bir parçası oldunuz. Milletimizin istiklali ve istikbali için verdiğiniz mücadele, gelecek nesillere emanet bırakacağınız bir şeref madalyasıdır. Sizin gibi kahramanlar var oldukça bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız vatan semalarında ilelebet gururla dalgalanacaktır. Ülkemizin ekonomik cephede verdiği mücadelenin neferleri olarak kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Şahsım ve temsil ettiğim Ankara Ticaret Odası camiası adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum./ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran” ifadeleri yer aldı.

Programda Ankara Kulübü Seymen ekibi de bir gösteri gerçekleştirdi. Programa, gaziler ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uysallı, Meclis ve Komite Üyeleri Abdullah Gürgür, Abdullah Öz, İbrahim Ayhan, Bilgin Çağrı Tepebaşı ve Doğanalp Yusuf Çiftçi, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları, hastane yöneticileri ve çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.Gaziler Günü Programı, Jandarma Bandosu'nun konseriyle sona erdi.