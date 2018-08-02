ATO girişimci yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor

ATO Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi toplantısı ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Proje kapsamında eğitim alarak iş planı hazırlayan 12 genç girişimci adayı, jüri önünde iş planlarını sundular. Jürinin seçtiği dört genç girişimci adayı, önümüzdeki aylarda proje ortağı ülkelerde staj yapacak.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada küresel boyutta yaşanan değişime ayak uydurmanın ve ekonomik refah seviyesini artırmanın yollarından birinin girişimciliği geliştirmek olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimcilerin iş hayatına katılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, “Bu çalışmalarla ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

ATO’nun yürüttüğü Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi’nin genç işsizlik sorununu çözüme kavuşturmak ve kendi işini kurmak isteyen genç girişimci adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu bildiren Yılmaz, “Beklentimiz, proje kapsamında eğitim alan ve staj yapma imkânı bulan genç girişimcilerimizin çalışan, üreten, katma değer sağlayan, ihracat yapan başarılı birer iş adamı olarak iş dünyasında yerlerini almalarıdır. Genç girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları tespit ederek, bunlara uygun ihtiyaç analizleri hazırlayacağız. Oda olarak girişimcilik ruhunun aşılanması ve gelecekte girişimci sayısının artırılması için yürüttüğümüz ve katkıda bulunduğumuz çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız” şeklinde konuştu.

Ulusal Ajans Gençlik Hareketliliği Koordinatörü Kemal Başçı da Ankara Ticaret Odası’nın projeyi yürütmedeki başarısını överek, “Hibeyi doğru bir yere vermişiz. Türkiye’nin en büyük genç nüfusa sahip ülkelerden biri. Proje çok sayıda gence öncülük ediyor. Ayrıca dezavantajlı 350 genç daha projeye dahil edildi” ifadelerini kullandı.

4 genç girişimci adayı Avrupa yolcusu

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK-TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu Başuzmanı Utku Seçkin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Duygu Berberoğlu, KOSGEB Girişimcilik Dairesi KOBİ Uzmanı Cenk Kızılgedik ve EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortağı İzzet Çevik, girişimcilik üzerine birer sunum gerçekleştirdiler. Daha sonra proje kapsamında eğitim alan 12 genç girişimci adayı, iş planlarını sundular. Girişimci Adayları İş Planı Sunum Programı’nın jüri heyeti ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO Meclis Üyesi Abidin Memili, ATO Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Yusuf Özbek, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Aktaş ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Nilay Alüftekin’den oluştu. Jüri, sunumları değerlendirerek Türkiye’yi temsil edecek 4 genç girişimci adayını belirledi. Genç girişimci adaylarından Emre Demir “Nerdesat”, İrem Erbaş “Yaşayan Tablo”, Musab Talha Akpınar “Fudge Çikolataları” ve Tarık Akpınar “Spo Sosyal Medya Platformu” projeleriyle jürinin değerlendirmesinden geçerek proje ortağı ülkelerde 20 gün boyunca staj yapma imkanı elde ettiler. Programa ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ile Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da katıldı.

SPARKS nedir?

Kısa adı SPARKS olan Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi. 270 bin euro bütçeli proje, Türkiye’den Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası, Portekiz’den Avrupa Üniversitesi, İtalya’dan Floransa Üniversitesi ve Tarım Gıda Enstitüsü ile Yunanistan’dan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında toplam 45 genç girişimci adayı, 4 aylık eğitimlerini tamamlayarak iş planı hazırladılar.