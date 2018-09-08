ATO heyetinden Sağlık Bakanı Koca’ya ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ATO Meclis üyeleri, ziyaret sırasında sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Yeni görevinden dolayı Bakan Koca’yı tebrik eden Baran, beraberindeki heyeti tanıtarak sağlık sektöründe hizmet veren ATO Meclis üyelerinin sorunlarını dile getirmek istediklerini söyledi. Baran, Koca’ya ATO üyelerinin sağlık sektörüne ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Dosyada ATO’nun 3 No’lu Tıbbi Cihaz Hizmetleri Meslek Komitesi, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin ’’SUT sistemi ile ilgili yaşanan sorunlar’’, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin ’’işitme merkezi sayısındaki artış’’, 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi ile 34 No’lu Hurdacılık ve Geri Dönüşüm Meslek Komitesi’nin ’’emeklilik için yıpranma payının sektörlere göre güncellenmesi’’, 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin ’’optik sektöründe kayıt dışı satışların olumsuz etkileri’’ ve ’’eğitim çağındaki çocuklar için göz tembelliği teşhisinin önemi’’, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin ’’tıbbi atık bertaraf ücretleri’’, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin ’’hastanelere çiçek kabul edilmemesi’’ konularına ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri yer aldı.

ATO heyetinin taleplerini dinleyerek notlar alan Koca, dile getirilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sağlık turizmi alanında yapacakları çalışmalardan da söz etti.

Baran’a ziyareti sırasında ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Edip Balcı, ATO Meclis Üyeleri Adnan Erdoğan, Ahmet Sarıbay, Emin Karpuzcu, Erkin Delikanlı, İlker Savan, Kürşad Ramazan Özdemir, Necmettin Din, Neşet Şengün, Raşit Mandıroğlu ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir eşlik etti.