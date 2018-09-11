ATO heyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Baran, ''İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz'' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Türkiye'nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya bulunduğunu belirten Baran, ''Bunu ilk kez yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz'' ifadelerini kullandı.

Baran'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hayata geçirilen 16 maddelik eylem planıyla ilgili olumlu görüşlerini ifade etmesi üzerine Bakan Varank, eylem planını sanayicinin ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını vurgulayarak, ''Üreticinin ve sanayicinin yanında olduğumuzu, onları düşündüğümüzü gösterdik'' şeklinde konuştu.

Baran'ın ardından Bakanlığın çalışma alanındaki sektörlerde faaliyet gösteren ATO Meclis Üyeleri de söz alarak karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Kendisine iletilen konularla ilgili notlar alan Varank'a eğitim ve sağlık iş kollarının da KOBİ kapsamına alınmasıyla ilgili talepler iletildi. Ziyaret sırasında Baran'a ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı ve Halil İlik, ATO Meclis Üyeleri Çetin Çataloğlu, Emre Yörük, Hakan Tarhan, Murat Agçabağ, Sadık Ekinci ve Üner Karabıyık ile ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Ömer Faruk Kayaaslan eşlik etti.