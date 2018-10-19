ATO ile KOSGEB iş birliği yapacak

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destekleri ve yeni vizyonu hakkında bilgi almak üzere KOSGEB'i ziyaret etti. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, ziyaret sırasında ATO heyetine KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik çalışmaları ve revize edilen destek programları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. İthal edilen ürünlerin yerine yerli üretim yapacak olan firmalara da Stratejik Ürün Desteği vereceklerini söyleyen Uzkurt, geleneksel sektörlere yönelik mevcut desteklerin devam edeceğini bildirdi. Cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesi, yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması, yüksek teknolojili alanlarda teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların oluşturulması, katma değer üreten firmaların KOBİ kapsamına alınması gibi konularda ayrıntılı bir sunum yapan Uzkurt, ATO ile iş birliğine önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

“Alışverişlerimizde yerli ve milli olanı tercih etmeliyiz”

ATO Başkanı Gürsel Baran ise yerli ve milli üretimin önemine işaret ettiği konuşmasında, KOSGEB'in Türkiye'de üretilmeyen ürünlere de destek verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yerli üretimi desteklemek gerektiğini vurgulayan Baran, “Ülkemizde üretmediğimiz ama üretebileceğimiz binlerce ürün var. Sanayici olarak üretimimizde, odalar ve vatandaşlar olarak yaptığımız her alışverişte yerli ve milli olanı tercih etmeliyiz. Bu ülkenin cari açığı var, bu nedenle de katma değerli üretime ihtiyacı var. Yerli ve milli üretimi desteklemek bakımından KOSGEB çok önemli bir kurum” dedi.

KOSGEB Başkanı Uzkurt'u ATO üyelerini destekler konusunda bilgilendirmek amacıyla ATO Meclis Toplantısı'na davet ettiğini hatırlatan Baran, “Tüccara nasıl destek veririz, önlerini nasıl açarız, katma değerli üretimlerini nasıl arttırabiliriz ve o katma değerli üretimi ihracata nasıl çevirebiliriz, bizim de derdimiz o. Aynı dertle dertlenmiş iki kurum bir araya geldiğinde güzel neticeler çıkar inşallah” diye konuştu.

KOSGEB temsilciliği yenileniyor

Ziyaret sırasında, ATO bünyesinde hizmet veren KOSGEB Temsilcilik Ofisi'nin yenilenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği protokolü de imzalandı. “KOSGEB Ankara Çankaya Müdürlüğü ile ATO Arasında KOSGEB Temsilcilik Ofisinin Kuruluşu ve İşletilmesi ile İlgili İşbirliği Protokolü”ne ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt imza koydu.

KOSGEB Başkanı Uzkurt'a ATO üyelerinin KOSGEB desteklerine ilişkin sorun, görüş ve önerilerini içeren bir dosya sunuldu. Meclis üyeleri de toplantıda söz alarak sektörlerinin desteklenmesi konusundaki görüş ve önerilerini dile getirdiler. Protokol imza törenine, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Süleyman Ekinci, ATO Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Hakan Tarhan, Meclis Üyeleri Belgin Sağdıç ve Ömer Sarıoğlu, KOSGEB Çankaya Merkez Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Ahmet Dursunoğlu, Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman ve Kredi Yönetimi Müdürü Abdullah Karaosmanoğlu katıldı.