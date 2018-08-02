ATO Meclis Üyesi Arvas: “Fütüvvet sistemini hayata geçirelim”

Bir araya gelerek devlet kontrolünde yapacağımız ticaretlerle faiz lobisinin ciddi anlamda belini kıracağımıza inanıyorum” dedi.

ATO Meclis Üyesi Onur Arvas, iş adamlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Arvas, “Bu açıklamaları tüm umudunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bağlayıp yerinde duran, inisiyatif almaktan korkan meslektaşlarıma bir nevi çağrı yapmak için yapıyorum. Davası ‘önce ben’ değil, ‘biz’ olan, ‘önce benim çıkarlarım’ değil, ‘ülkemin çıkarları’ diyen, vatanı için kendinden vazgeçebilecek, medyatik olmayan tüm vatansever iş adamlarına çağrımdır; gelin tam da bugünlerde vatanınız için ortaya çıkın. Osmanlı’daki fütüvvet, yani iş adamlarının güvene dayalı şekilde bir araya geldiği sistemi tekrar canlandıralım. Hayatım boyunca kredi kartı kullanmamış ve bankalardan kredi çekmemiş birisiyim. Tabii ki bu imkan herkeste yok. Ancak bu imkanı yakalamanın yolu bahsettiğim fütüvvet sistemini hayata geçirmekten, azı çok yapmaktan ve ülkemiz için bir araya gelmekten geçiyor. Bizim de bir savaşımız var. Bizim savaşımız, emperyalist iş adamlarına karşı olacaktır. Biz de en az onlar kadar ülkemizi seviyoruz. Maalesef bizden birbirimize karşı olan güven duygusunu alıyorlar ama kendileri bir araya gelip ülkeleri için bir şeyler yapıyorlar. Biz neden yapmayalım?” ifadelerini kullandı.

Devlet kontrolünde yapılacak ticari iş birliğinin iş adamlarına ve ülkeye büyük katkı sağlayacağını dile getiren Arvas, “Vatansever iş adamlarının devlet kontrolündeki bir sistemle bir araya gelecek mekanizmayı oluşturmasını bekliyoruz. Dolar ile üzerimize gelenlere en güzel cevabı bu şekilde vereceğiz. Onların amacı ülkemizde umutsuzluk, kaos oluşturmak ve bu kaos neticesinde diğer ülkelerde yaptıkları gibi istediklerini elde etmek fakat biz bugüne kadar bağımsızlığı ve vatan sevgisini her şeyin üzerinde tuttuk. Yeni sistemle ekonomi alanında oluşturulacak ofislerin bu düşünceme katkı sağlayacağını umut ediyorum. Bir araya gelerek devlet kontrolünde yapacağımız ticaretlerle faiz lobisinin ciddi anlamda belini kıracağımıza inanıyorum. Çünkü onların yapmış olduğu tek şey birinin parasını alıp diğerine vermek ve bundan ciddi kazançlar sağlamak” şeklinde konuştu.

Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir araya gelerek bu kişilerin bu şekildeki kazancına dur diyebiliriz. Son olarak yeni sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda ATO Meclis Üyesi olarak bu düşüncelerimi orada da gündeme getirdim. Sağ olsun ATO Başkanımız da düşüncelerime sıcak bakıyor. Umarım bu düşüncelerimiz tüm ülkeye ulaşır. İş adamları kendi illerinde devlet kontrolünde bir araya geldiğinde çok daha iyi yerlere geleceğiz. Vergimizi düzenli ödeyeceğiz. İş adamının daha çok kazanacağı, bankalara gebe kalmayacağı bir sisteme katkımız olacak.”