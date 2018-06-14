Taşeron firmaların sorunlarını bir dosya halinde önce Başbakan Binali Yıldırım’a, ardından da Maliye Bakanı Naci Ağbal’a sunan ATO’nun üçüncü durağı Kamu İhale Kurumu oldu.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 64 Nolu Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Neşet Şengün ve Adnan Erdoğan ile birlikte Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın taşeron şirketler konusunda ATO ile ortak çalışma talimatı verdiği Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç’i ziyaret etti. Yılmaz, ziyarette 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik ve güvenlik hizmeti veren firmaların istihdam ettikleri personeli kamuya devrettiklerini ve sözleşmelerini sona erdirdiklerini hatırlattı. Kanun Hükmünde Kararname’nin Türkiye genelinde 16 bin firmayı ilgilendirdiğine dikkat çeken Yılmaz, “Bu firmaların kapılarına kilit vurarak sosyal bir sorun haline gelmemesi için iş deneyim belgelerinin inşaat, peyzaj gibi başka sektörlerde kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.

2014 yılında çıkan bir kanunla taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatının tamamının son çalıştıkları kurum veya kuruluşlar tarafından ödeneceğinin hükme bağlandığını hatırlatan Yılmaz, “Bu hüküm kamu kurumları tarafından uygulanmıyor. Çıkan kanunda firmalara rücu edilmesi ibaresi olmaması gerekçe gösterilerek kıdem tazminatları ya hakedişlerden kesiliyor ya da rücu davalarıyla bu firmalardan tahsil ediliyor” dedi.

İş bitirme belgeleri için komisyon kurulacak

Firmaların zor günler yaşadığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Konuyu önce Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Başbakanımızın talimatıyla da Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a aktardık. Maliye Bakanımız, kıdem tazminatı konusunda bütün sorumluluğun kamuda olduğunu ve bunun dışındaki uygulamaların doğru olmayacağını ifade etti. Bakan Ağbal, yasal düzenleme yapılarak sektör lehine adım atılacağını söylemişti. Bakan Ağbal, Kamu İhale Kurumu Başkanı’na konuyla ilgili odamızla ortak çalışma yapılması yönünde talimat verdi. Kamu İhale Kurumu Başkanı Sayın Hamdi Güleç’le yaptığımız görüşmede de, firmaların iş bitirme belgelerinin hangi sektörlerde kullanılabileceğinin belirlenmesi için birlikte çalışma kararı çıktı. Sayın Güleç, diğer sektörlerde iş bitirme belgesi olan firmaların da zarar görmeyeceği bir ortak çözüm formülü üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak konuyu takip edeceğiz ve firmalarımız için elimizden geleni yapacağız.”