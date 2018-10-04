ATO ve İŞKUR'dan iş garantili meslek edindirme kursu

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere ilk etapta bin kişiye iş garantili mesleki eğitim kursu düzenleyecek.

Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü imza töreninde, ATO, İŞKUR ve Tepe Servis ve Yönetim AŞ yetkilileri hazır bulundu. Protokolü ATO adına Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, Ankara Çalışma ve İşkur İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ Genel Müdürü Canan Çakmakcı imzaladı. Protokol uyarınca yakın bir tarihte hizmete girecek 3 bin 731 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta yönlendirme, resepsiyon, refakat, taşıma, oda destek ve temizlik elemanı mesleklerinde çalıştırılmak üzere ilk etapta bin kişi eğitilecek.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını söyledi. MEGİP'in iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu vurgulayan Balcı, “Ankara Ticaret Odası olarak bir masa başı projesi değil, saha projesi olduğunu gördüğümüz için MEGİP'e destek veriyoruz. Ankara'da istihdamın artması ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için gereken tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara Çalışma ve İşkur İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da konuşmasında, MEGİP'in ana hedefinin özel sektör ile kamu arasında işbirliği sağlamak olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odasının da MEGİP kapsamında kamu ile özel sektörü buluşturduğunu belirten Yıldırım, “Bu protokol başarılı bir şekilde uygulanacak. Hem Türkiye hem ilimiz hem de çalışanlarımız için hayırlı olsun” dedi.

Tepe Servis ve Yönetim AŞ Genel Müdürü Canan Çakmakcı ise, protokol çerçevesinde meslek edindirdikleri kişileri Ankara şehir hastaneleri başta olmak üzere şirket bünyesinde iş sahibi yapacaklarını bildirdi.

Protokol imza törenine katılan Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'de bir yandan işsizlik sorunu yaşanırken, diğer yandan iş dünyasının nitelikli eleman bulmakta güçlük çektiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Bu alanda ciddi bir paradoks yaşıyoruz. İlk defa sektörün ihtiyaçlarına göre eleman yetiştirecek bir eğitim düzenlenmiş olacak. MEGİP Türkiye'ye örnek olacak bir proje."

İmza töreninde MEGİP İl Çalışma Kurulu üyeleri, Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Levent Koçak, Beypazarı Genel Sekreteri Mehmet Yurdakul ve Polatlı Ticaret Odası temsilcisi de hazır bulundu.