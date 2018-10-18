ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: ''Ülkemize yapacağımız en güzel hizmetlerden biri istihdamı artırmak olacaktır''

Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin açılışına katılan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ''Özel sektör olarak ülkemize yapacağımız en güzel hizmetlerden biri istihdamı artırmak olacaktır'' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Baran, Türkiye'de bir yandan işsizlik sorunu yaşanırken diğer yandan reel sektörün nitelikli eleman bulmakta güçlük çektiğini belirterek, ''Bu büyük bir çelişki. Özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Nitelikli eleman yetiştirmek üzere çeşitli eğitim programları düzenleniyor

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği'ne destek verdiklerini hatırlatarak, devletin işverenlere sağladığı istihdam destekleri hakkında bilgi almak isteyen üyelerinin ATO Binası içindeki İŞKUR Hizmet Noktası'na başvurmalarını istedi. Nitelikli eleman yetiştirmek üzere çeşitli eğitim programları düzenlediklerini açıklayan Baran, bu programları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin hem kendilerine hem de topluma faydalı bireyler haline geldiklerini vurguladı.

''Özel sektör olarak ülkemize yapacağımız en güzel hizmetlerden biri istihdamı artırmak olacaktır''

Baran ayrıca Ankara Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü ve Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. ile imzaladıkları protokol uyarınca Bilkent Şehir Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere bin kişiye iş garantili mesleki eğitim kursu düzenleyeceklerini belirterek, kurslarda hasta yönlendirme, resepsiyon, refakat, taşıma, oda destek ve temizlik elemanı yetiştirileceğini kaydetti. İstihdamın dünyadaki tüm ekonomilerin ortak sorunları arasında ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Baran, ''Bizim de önemli sorunlarımızdan biri işsizlik. Bu sorunun çözümü için devlet ve özel sektör el ele vermek zorundayız. Özel sektör olarak ülkemize yapacağımız en güzel hizmetlerden biri istihdamı artırmak olacaktır'' şeklinde konuştu.

Eğitim ve istihdam çalışmalarına özel önem veren Ankara Ticaret Odası, Ankara İstihdam Fuarı'nda üç gün boyunca açık kalacak stant açtı. İŞKUR Hizmet Noktası, ATO Özel İstihdam Ofisi, meslek edindirme kursları, test belgelendirme merkezi faaliyetlerinin tanıtıldığı stant, fuar katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü. ATO Standında, eleman talep eden işverenler ile iş arayanlara daha sonra eşleştirme yapılmak üzere form doldurtuluyor.

Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Ercan Topaca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve ilgililer de katıldı.