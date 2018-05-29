ATO yönetimi Başbakan Yıldırım’ı ziyaret etti

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ziyarette yaptığı konuşmada, ATO’nun seçim sürecinin 20 Nisan’da tamamlandığını belirterek, seçimlerde ATO meclisi ve yönetiminin büyük bölümünün yenilendiğini anlattı. Ankara’daki 157 tüccarı temsil etmek üzere görev alan ve heyette bulunan ATO yönetim kurulu ve bazı meclis üyelerini Başbakan Yıldırım’a tek tek tanıtan Baran, “Komite, meclis ve yönetimde görev alan arkadaşlarımız sektörlerini çok iyi bilen ve en iyi şekilde temsil edecek kişilerden oluşuyor. Yeni dönemde, yine merkezimizde üyelerimiz olmak üzere Ankara’ya ve ülkemize hizmet edeceğiz” dedi.

Ankara ekonomisinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Baran, kent ekonomisinin gelişmesine yönelik projelerini anlattı. ATO üyelerinin sektörel sorunlarına ilişkin bir dosya sunan Baran, Başbakan Binali Yıldırım’a Ankara’nın yurt dışına doğrudan uçuşların sayısın artırılması başta olmak üzere, ATO’nun gündeme getirdiği konulara hükümetin verdiği destek için teşekkür etti. Baran, “Üyelerimizin 10 yıllardır süren sorunlarını size ilettik ve çözüm odaklı yaklaşımınızla hemen sorunları çözdünüz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan, Vecdet Şendil, Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Ülkü Karakuş, Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ile sektör sorunlarını arz etmek üzere Meclis Üyeleri Neşet Şengün, Ümit Kabukçu ve Ali Arslan eşlik etti.