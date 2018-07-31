ATO yönetimi Ticaret Bakanı Pekcan’ı ziyaret etti

Baran, ticaretin anayasasının baştan yazılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanlık Divanı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ATO Başkanı Baran, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, aynı faaliyet kolunda ihtiyaçtan fazla ticarethane açılmasının mahsurlarına işaret ederek, "Bu durum haksız rekabete ve kayıt dışılığa yol açıyor. Mal satabilmek için ahlak, kural, kaide, etik, bunların hepsinden vazgeçiliyor. İnsanlar birbirinin üzerine basarak ticaretlerini devam ettirmeye çalışıyorlar" dedi. Baran, iş yeri açma konusunda yerel yönetimler ya da ticaret odaları eliyle planlama yapılması gerektiğini söyledi.

"Ankara’yı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek istiyoruz"

Türkiye’de ihracatçı sayısının yetersiz olduğuna da dikkat çeken Baran, ihracatı özendirecek çalışmalar yapılması, eğitimler verilmesi ve ihracata yönelik üretim planlaması yapılması gerektiğini kaydetti. Ankara Ticaret Odası’nın çalışmalarından söz eden Baran, Ankara’yı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek ve üreticinin ürününü kıymetlendirmek amacıyla Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini anlattı. Baran, coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yurt dışındaki marketlerde satılmasının hem Türkiye’nin tanıtımına hem de ekonomiye katkıda bulunacağını bildirdi. Markalaşmanın önemine de işaret eden Baran, "Marka olmadan katma değer üretemeyeceğimizi, cari açığımızı azaltamayacağımızı, ihracatımızı istediğimiz seviyelere getiremeyeceğimizi biliyoruz. En önemli işlerimizden birisi marka olsun istiyoruz" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması konusunda da Bakan Pekcan’dan destek istedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gelişmiş ülkelerde kurallı piyasa ekonomisine yönelme olduğunu söyledi. Antalya’da aynı cadde üzerinde 97 adet cep telefonu satıcısı saydığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Londra’da Oxford Street’te istediğiniz dükkanı açamazsınız. Analiz yapmadan müsaade etmezler. Ticaret hayatının düzenlenmesiyle ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım" dedi. Hisarcıklıoğlu, e-ihracat yapmak isteyen TOBB üyelerine yönelik desteklerden de söz etti.

ATO meclis üyeleri ise Bakan Pekcan’a sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettil.

ATO Başkanı, Bakan’a dosya sundu

ATO Başkanı Baran, Bakan Pekcan’a, ATO’nun 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi, 2 No’lu Konfeksiyon- Hazır Giyim- Triko Meslek Komitesi, 5 No’lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi,9 No’lu Ayakkabıcılar Meslek Komitesi, 11 No’lu Tarım Ürünleri Meslek Komitesi, 17 No’lu Tekstil - Tuhafiye - Mefruşat Meslek Komitesi, 19 No’lu Kırtasiye ve Kitap - Dergi Satıcıları ve Kopyalama Merkezleri Meslek Komitesi, 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi, 31 No’lu Plastik ve Kimyevi Madde İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi,38 No’lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi, 39 No’lu Lastik, Jant, Akü Toptan Ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi, 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi, 44 No’lu Otomotiv Yedek Parça Toptancıları Meslek Komitesi, 46 No’lu Yassı Demir Çelik Ürünleri Meslek Komitesi, 49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi, 50 No’lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi, 62 No’lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesinin sektörlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı sundu.

"ATO’nun önerilerine açığız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ticaret erbabının ve ihracatçının önünü açmak istediklerini belirterek, "Burası hizmet bakanlığı. Sizinle proaktif çalışacağız. Sizin gibi köklü iş adamlarımızın olduğu ATO’nun önerilerine her zaman açığız. Vizyoner, fikir üreten bir oda olarak Bakanlığımızın çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz" dedi.

Ziyarette ATO Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil, Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, Meclis Üyeleri Ali Rıza Koç, Aydın Erkoç, Belgin Sağdıç, Erdoğan Yıldırım, Hacı Ali Taylan ve Mehmet Aygün eşlik etti.