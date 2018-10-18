ATO yönetimi, Ulus'ta yenileme alanı projesinden etkilenecek üyeleriyle bir araya geldi

ATO yönetimi, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi'nden etkilenecek olan ATO üyeleriyle bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında ATO'da gerçekleştirilen toplantıda projenin sebep olabileceği olumsuzluklar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

ATO yönetimi, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi'nden etkilenecek olan üyelerle bir araya geldi. Toplantıda Ankara'yı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Ankara tüccarının sorunlarının da takipçisi olacaklarını ifade eden ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, “Ahilik geleneğinin sürdüğü Ulus, ticaret ve turizmin kalbidir. Proje hayata geçirilirken bu hassasiyet gözetilmeli, hak kaybı olmadan hareket edilmelidir” dedi.

Ulus semtinde bulunan Anafartalar Çarşısı'nın tarihi dokusuna dikkat çekilen toplantıda, çarşının Ortadoğu ve Balkanlar'ın ilk alışveriş merkezi olduğu ifade edildi. Bölgede gerçekleştirilecek yenileme projesinde Ankara'nın tarihi dokusunun korunmasının önemini vurgulayan Yılmaz, “Ortadoğu ve Balkanlar'ın ilk iş merkezinin ve ilk camekânlı çarşının bulunduğu semtimiz, aynı zamanda Ankara'nın tüketim kültürünü yöneten bir yerdir. İstiyoruz ki bölgede kentsel dönüşüm olurken Ankara'nın hafızası silinmesin” dedi.

Ulus'ta gerçekleştirilecek yenileme projesinin çalışan, işveren ve tedarikçiler dâhil yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyeceğini kaydeden Yılmaz, “Proje sadece Ulus'un değil Ankara'nın da problemi. Bölgeye yapılması düşünülen proje ile turist çekmeye çalışırken esnaf mağdur edilmemeli” diye konuştu.

Konu ile ilgili gerekli girişimlerin başlatılacağını kaydeden Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile yakın zamanda Ulus bölgesini ziyaret edeceklerini belirterek, detaylı çalışma başlatılacağını bildirdi.