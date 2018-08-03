ATO yönetiminden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. ATO Başkanı Baran, ziyarette Ankara’da yeni stadyum yapılmasını önemsediklerini belirterek, “Ankara’da yapılacak spor yatırımları, şehrimizin uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmasını sağlayacağı için Ankara ekonomisini direkt ilgilendiriyor. Bu nedenle çok önemli buluyoruz” dedi.

Dünyada 200 milyar dolarlık bir spor turizmi ekonomisi pazarının varlığına dikkat çeken Baran, Türkiye ve Ankara’nın bu pastadan pay alabilmesi için çalışmalar yapılabileceğini söyledi. Başkent’in 63 spor federasyonuna ev sahipliği yaptığını kaydeden Baran, spor malzeme ve ekipmanlarının çoğunun Ankara’da üretilebileceğine dikkat çekerek, “Spor malzeme ve ekipman satın almalarının çoğu Ankara’dan yapılıyor. Ankara üretim için de uygun bir şehir. Ankara Ticaret Odamızın ev sahipliğinde bir spor ekonomisi çalıştayı yapıp, ihtiyaç analizi gerçekleştirerek, ithal ürünlerin pek çoğunun Ostim başka olmak üzere sanayi tesislerimizde üretilmesine yönelik çalışmalar yapabiliriz” dedi.

“Tesislerimiz sporcu kampları için de yeterli”

Ankara’nın turizm altyapısı olarak önemli gelişme kaydettiğine dikkat çeken Baran, “Sağlık turizmi için oluşturduğumuz altyapı spor turizmi için de yeterli olacaktır. Sporcularımızın kamplarını Ankara’da yapmaları için uygun tesislerimiz mevcut” diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odası üyelerinin Ankara ve ülke ekonomisi için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Genç nüfusu önemsediklerinin altını çizen Baran, Nisan ayında gerçekleştirilen ATO seçimlerinde 181 meclis üyesinden 110’unun yenilendiğini ve yaş ortalamasının düştüğünü belirtti. Gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve ülke tarihinin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’ni yerinde öğrenmeleri için her yıl Çanakkale’ye öğrenci gönderdiklerini anlatan Baran, bu yıl öğrencileri hava yolu ile gönderdiklerini söyledi. ATO’nun 67 meslek komitesinde sektörlerin gelişimine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Baran, marka üretiminin ihracat artışı ve cari açığın düşürülmesi için önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, marka olmanın önemine dikkat çekmek için Ankara Marka Festivali düzenlediklerini ifade etti.

ATO olarak düzenledikleri Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nden bahseden Baran, Ankara’da coğrafi işaretli ürünlerin sürekli olarak satışa sunulacağı bir pazar kurmayı hedeflediklerini söyledi. Baran, yerel ürünlerin ekonomik anlamda değer kazanmasının köyden kente göçü önleyeceğine de dikkat çekti. Ankara’dan yurt dışına direkt uçuş konusunda çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Baran, sağlık, kongre ve fuar turizmi başta olmak üzere kent ekonomisinin gelişimi konusunda bütün konuların direkt uçuş konusuyla bağlantılı olduğunu söyledi.

“Projeler için kapımız açık”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da yaptığı konuşmada, ATO’nun Ankara’nın en köklü ve en önemli örgütü olduğunu belirterek, Ankara Ticaret Odası’nın getireceği her türlü projeyi değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Baran’ın spor ekonomisi ve spor turizmi önerilerine sıcak yaklaşan Bakan Kasapoğlu, “Ankara’da ciddi tesisleşmemiz var. En son Ümitköy’de içinde yüzme havuzu ve basketbol salonu da bulunan bir tesis açtık” dedi.

Eğitim ve sporun entegrasyonunun sağlanması gerektiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, Başkent’in hemen her bölgesine spor tesisleri kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini, yer sorunu olan bölgelerde de okul bahçelerini semtlerin kullanımına açacaklarını söyledi. Genç nüfusa yönelik gerek istihdam, gerekse uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konularında ATO’yu proje üretmeye davet eden Bakan Kasapoğlu, “Üreten, teşebbüs ruhu olan gençliği bizim hedeflememiz lazım. Bu noktada geliştirdiğiniz projeleri destekleriz. Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili sosyal projelerde beraber çalışalım. Her türlü proje için kapımız açık” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Başkent’te sporun teşvik edilmesi ve spor kültürünün yaygınlaşması için de kampanya yapılabileceğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu’nu ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, Meclis üyeleri Efe Soykan, Levent Yılmaz, Murat Agçabağ, Ömer Sarıoğlu, Ali Efe Bezci, İbrahim Ayhan ve Hasan Ardıç eşlik etti.