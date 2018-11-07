ATO Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısı yapıldı

Ankara ekonomisinin önde gelen isimlerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısında, Ankara'nın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi ve genel ekonomik durum ele alındı.

ATO Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin düzenlediği mevzuat doğrultusunda oluşturdukları Yüksek İstişare Kurulunun amacını, “Ekonomik, ticari ve sınai kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek” olarak özetledi.

Göreve geldikleri günden bu yana her işi görüş alışverişinde bulunarak ve istişare ederek yapmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Baran, “Bizler zaten çalışmalarımız sırasında sizlerin görüş ve önerilerine başvuruyorduk, şimdi bu kurulla birlikte ortak akıl oluşturarak bu ortak akıl doğrultusunda şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkıları büyüteceğiz” dedi.

Ulus Projesi 100 bin kişiyi etkileyecek

Toplantının gündem maddelerinden biri olan Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nden aileleriyle birlikte 100 bin kişinin etkileneceğini vurgulayan Baran, alternatif yollar oluşturmadan projenin başlaması durumunda, Ankara'nın kuruluşundan bu yana üç nesildir ticaret yapılan bölgede ticarete ilginin azalacağını ifade etti. Baran, “3-4 yıl ticaret yapılmayan bir yerde yeniden ticaret alışkanlığının oluşturulmasının güç olacağı düşüncesiyle, alternatif yolların yapılmasıyla ilgili belediyeyle doğru diyaloglar kurulması ve çözüm üretilmesi konusunu sizlerle istişare etmek istiyoruz” diye konuştu.

ATO'nun faaliyetleri ve Ankara ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgi veren Baran, çalışmalarının merkezinde Ankaralı tüccarların yer aldığını belirterek, “Onların dertleri, sorunları, beklentileri, çözüm önerileri bizim yol haritamızın temel taşlarını oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın her alanda gelişimi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Baran, eğitim ve sosyal sorumluluk kapsamındaki faaliyetlerden de söz etti. Dövizdeki yükselişin ekonomik hayatı etkilemesi üzerine Ankara Ticaret Odası olarak harekete geçtiklerini anlatan Baran, bankalarla anlaşmalar yaparak KOBİ Destek Kredisi'ne başladıklarını, iki yılda üçüncü kez ATO'nun kaynaklarını üyelere aktararak toplam 3 milyon TL'lik kredi hacmi oluşturduklarını bildirdi. ÖTV ve KDV indirimi gibi önlemlerin ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olacağını vurgulayan Baran, “Reel sektörün çarkları döndürmek için kar etmemeyi göze aldığı bir dönemde, hükümetimizin vergi gelirleri azalması pahasına indirim yapması, bu ekonomik sıkıntılı dönemin külfetinin eşit paylaşımına yönelik çok önemli bir eylem” dedi.

Baran, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, programa destek veren firma sayısının 2 bin 500'ü aştığını bildirdi. ATO olarak programa dahil olup hem programı hem de üyeleri desteklediklerini söyleyen Baran, “Oda Sicil Müdürlüğümüz tarafından verilen tüm belgelerde yüzde 10 indirim yaptık. İnternet üzerinden başvurularak alınabilen e-imzalı belgeleri ise yıl sonuna kadar ücretsiz verme kararı aldık. Üyelerimiz ekonomimizin lokomotifi durumunda” diye konuştu.

Cemil Çiçek: “ATO Ankara'nın motoru”

Eski TBMM Başkanı ve ATO Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek, Ankara Ticaret Odası'nın Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin ise ikinci büyük meslek örgütü olduğunu belirterek, “Ankara Ticaret Odamız bir manada Ankara'nın motorudur diyebiliriz” dedi. Çiçek, ATO'nun öncülük edeceği işlerin ülke yararına olduğunu vurguladı.

Ankaralıların Ankara'yı tanımadığını, 20-30 yıldır Ankara'da yaşadığı halde Hamamönü'nü görmeyen insanlar bulunduğunu belirten Çiçek, “Ankara'ya gelen yabancı bir heyeti iki gece bir gündüz burada tutabiliriz. Geleni dolu dolu gezdirmeli. Gelen insanı alıp alışveriş merkezine götüremeyiz. Bir kısım kültürel meşguliyet merkezlerinin olması gerekiyor. Geleni burada tutabilmek bakımından yapacağımız çok iş var” diye konuştu. Çiçek, Ankara'daki 21 üniversitenin bir araya gelip Ankara için yapılabilecekleri ele almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ali Coşkun: “İstişare sünnettir”

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı ve ATO Şeref Üyesi Ali Coşkun, başarılı çalışmalarından dolayı ATO yönetimini tebrik etti. Oda ve borsaların ekonominin nabzının attığı yerler olduğunu kaydeden Coşkun, “Her ülkede zaman zaman ekonomide dalgalanmalar, darboğazlar olabilir. Bu gibi hallerde aslında müracaat edilecek ilk kaynak odalar ve borsalardır” açıklamasını yaptı. TOBB yasasında yer alan Yüksek İstişare Kurulu mekanizmasının ortak akılla yönetim anlayışını sağladığını sözlerine ekleyen Coşkun, “İstişare zaten kültürümüzde sünnettir ve ortak akılı belirler” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki toplantıda eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, ATO Şeref Üyesi ve eski TOBB Başkanı Ali Coşkun, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, ATO Meclis Üyesi, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, ATO Meclis Üyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, SAYOKAN Dünya Federasyonu Başkanı Yaşar Tanrıverdi, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, ATO Meclis Üyesi Emin Ayar, ATO Komite Başkanı Ercan Yılmaz, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, ATO Meclis Üyesi Mehmet Akbacakoğlu, ATO Meclis Üyesi Metin Tunçtürk, eski ATO Meclis Üyesi Nizamettin Uğurlu, eski ATO Meclis Başkanı, ATO Şeref Üyesi Nuri Gürgür, ATO Meclis Üyesi Sadık Ekinci, ATO Meclis Üyesi, eski ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, ATO Komite Başkan Yardımcısı Sertaç Köleli, Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, eski ATO Yönetim Kurulu Başkanı, ATO Şeref Üyesi Sinan Aygün, ATO Meclis Üyesi Yaşar Erdem, ATO Komite Üyesi Yunus Altun yer aldı.

Toplantıya ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ülkü Karakuş, Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci konuk olarak katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu, yılda en az iki kez toplanarak Ankara tüccarının sorunlarına çözüm arayacak.