ATO’da Anneler Günü kutlaması

Allah-u Teâla, anne babalarımıza iyilik ve itaat etmeyi emreder” dedi.

ATO Akademi tarafından düzenlenen “Güçlü Anne, Güçlü Aile, Güçlü Gelecek” temalı Anneler Günü Paneli geniş katılımla ATO Meclis Salonu’nda yapıldı.

Panelde yaptığı konuşmada Türk kültüründe aile ve annelik kavramının önemini vurgulayan Baran, “Kadının her zaman ön plana çıktığı kültürümüze göre, evi yuva haline getiren, aileyi birbirine bağlayan annedir. Dilimizdeki atasözleri ve deyimler annenin Türk kültüründeki önemini ortaya koyuyor. Ülkemizden bahsederken baba vatan demiyoruz, ‘ana vatan’ diyoruz. Vatanımızı kültürümüzde kutsal sayılan “ana” ile özdeşleştiriyoruz. ‘Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz’ diyoruz” diye konuştu.

- “Annelerimiz en kıymetli hazinelerimizdir”-

“Ağlarsa anam ağlar gayrisi yalan ağlar” atasözünü de hatırlatan Baran, annelerin hiçbir beklentileri olmadan çocukları için fedakârlık yaptığını vurguladı. Baran, şunları söyledi:

“Bizi bu dünyadaki tüm kötülüklerden korumak için her zorluğa göğüs gererler. Bizim dertlerimizle kederlenir, sevinçlerimizle sevinirler. Sevgi, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletlerin timsali olan annelerimiz bizim en değerli varlıklarımız, en kıymetli hazinelerimizdir. Sevgilerini ve şefkatlerini ömür boyunca hissettiren, başımızın tacı annelerimize sadece Anneler Günü’nde değil her gün, her saniye onları sevdiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim, gönüllerini her zaman hoş tutalım.”

Baran konuşmasının sonunda evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

-ATO Meclis Üyesi Sağdıç: “İş hayatına daha çok kadın”-

Panelin açılışında ATO’nun iki kadın meclis üyesi de birer konuşma yaptı. ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç konuşmasında, 35 yıldır bir anne olarak kamu ve özel sektörde çalışma hayatının içinde olduğunu söyledi. Etkinliğin amacının annelerin toplum ve geleceğin inşasında önemli misyonları olduğunun altını çizmek olduğunu söyleyen Sağdıç, “Annelerimiz aldıkları eğitim ve donanım ile sadece bir anne olarak değil üreten, eğiten, öğreten, çalışan rolüyle toplumu şekillendirme gücüne sahiptirler. Topluma değer kazandıran, sağlam, dürüst, erdemli, saygın, sevgi dolu kişiler, annelerimizin bireysel çevresinde şekillenirler” dedi.

Annelerin toplumsal hayattaki yerinin en önemli göstergelerden birinin istihdam olduğunu belirten Sağdıç, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de kadın istihdam oranının yüzde 29, kadının iş gücü piyasasına katılım oranının ise yüzde 33,5 olduğunu hatırlattı. Kadın çalışan oranının artmasını hedeflediklerini söyleyen Sağdıç, “Kadınlarımız güçlüdür ve toplumuzun temel taşıdır. Eğer dünyanın güçlü toplum ve güçlü ülke sıralamalarında üst sıralarında yer almak istiyorsak kadınlarımızın toplumsal ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamamız ve hak ettikleri önemi vermemiz gerekmektedir” dedi.

Konuşmasına yakın zamanda anne olacağını belirterek başlayan ATO Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik de “Güçlü anneler güçlü aileleri bir araya getirir, güçlü aileler de güçlü geleceği sonuna kadar yaşatır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, ATO Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşaviri Nurten Deliktaş Önel’in moderatörlüğünü yaptığı “Güçlü Anne, Güçlü Aile, Güçlü Gelecek” başlıklı panelde Profesyonel Koç, Öğrenci Koçu ve Eğitmen Günay Özarın, Psikolog-Eğitmen Bengü Özdemir ve Profesyonel Yönetici, Takım Koçu ve Eğitmen Ruhan Akın konuşmacı olarak yer aldı.