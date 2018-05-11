ATO’da Küresel Lojistik ve Ticaret Zirvesi

Küresel Lojistik ve Ticaret Zirvesi, Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Küresel Lojistik ve Ticaret Zirvesi, Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde yapıldı. Zirvenin açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, lojistik sektörünün önemine işaret ederek, “Günümüzde tüketiciler ve tedarikçiler birbirinden farklı ve geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Tüketiciler daha kaliteli ürünlere, daha ucuza ve en kısa sürede ulaşmak istiyor. Dolayısıyla nakliye, depolama, dağıtım gibi lojistik unsurlar, eskisine nazaran çok daha önemli bir hale geldi” dedi.

Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı’na göre lojistik sektörünün öncelikli dönüşümü planlanan 9 sektörden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu durumun sektör açısından sevindirici olduğunu bildirdi. Lojistik sektörünün sürdürülebilir büyümeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Yılmaz, “Türkiye, uluslararası ticari akışkanlığın merkezindedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu yatırımlar yapıldığı ölçüde, büyüme de kaçınılmaz olacaktır. Bu bir vizyon meselesidir. Türkiye, bu vizyona sahip azim ve kararlılığı gösterecek olan ülkeler arasındadır” dedi. Yılmaz, liman hizmetlerindeki aksamalar, depolama ve yurtiçi taşıma bedellerinin yüksek olması ve gümrük kapılarındaki işleyişin yavaşlığının firmalara “zaman maliyeti” getirdiğini de sözlerine ekledi.

"Önemli olan hayalleri gerçekleştirebilecek gayret içinde olmak"

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kürşat Atılgan da konuşmasında, ticarette gelişen ülkelerin dünyaya hükmettiğini belirterek, dünyadaki jeopolitik ve jeostratejik örgütlenmelerin temelinde lojistik ve ticari iş birliklerinin olduğunu söyledi. Atılgan, lojistiğin ülkelerin kalkınmasında ve dünya üzerinde söz sahibi olmasındaki önemini vurguladı. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle önümüzdeki yıllarda önemli bir üs olacağının altını çizen Atılgan, “Türkiye çok ciddi hamleler yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi yeni yapılan havaalanımızdır. Önemli olan hayalleri gerçekleştirebilecek gayret içinde olmaktır” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşleri Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz ise ticaretin olduğu her yerde lojistiğin de olduğunu söyledi. Bakanlık olarak tedarik zincirinin güvenliği ve geliştirilmesi noktasında önemli bir görev ifa ettiklerini söyleyen Korkmaz, “Teknoloji alanında yaşanan çarpıcı gelişmeler, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, robotlar, yapay zeka gibi kavramlarla birlikte lojistik de şekil değiştiriyor. Belki gelecekte uzay lojistiğinden bahsediyor olacağız. Bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Ülkemizi her alanda lider yapacak aydın gençler yetiştiriyoruz”

THK Üniversitesi Genel Sekreteri Nurettin Parıltı da konuşmasında, Türkiye’nin havacılık temalı ilk ve tek üniversitesi olan THK Üniversitesi’nin lojistik alanında da sektöre önderlik ettiğini belirterek, “Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak ülkemizi başta lojistik olmak üzere her alanda lider yapacak aydın gençler yetiştiriyoruz” dedi. Parıltı, günümüz iş dünyasında etkin ve verimli lojistik faaliyetlere sahip olmayan, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmeyen hiçbir firmanın hayatta kalamayacağını vurguladı. Zirveye THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, lojistik sektörünün temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.