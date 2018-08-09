ATO’dan dev projeler

Bakan Kurum, ATO’nun projelerine destek vereceklerini söyledi.

ATO Başkanı Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ATO’nun Ankara’da kurulması için hazırlık çalışmalarına başladığı Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri gündeme geldi. ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planına paralel olarak kamuya ait arazilerin ekonomiye kazandırılması vizyonu dâhilinde Milli Emlak, İlbank ve TOKİ ile iş birliği halinde Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya gelerek üç proje hakkında görüştüklerini anlatan Baran, “Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak projelerdir. Desteğinizin bekliyoruz” dedi.

Yapı denetim firmalarının sayıca fazla olması ve nitelikli personel ihtiyacından da söz eden Baran, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a ATO’nun çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Bakan Kurum’dan ATO projelerine destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ATO’nun Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri için uygun arazi bulunması ve vadeli satışı konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. İlgili tüm sektörlerle iş birliği içinde çalışmalar yapacaklarını belirten Bakan Kurum, Türkiye’yi bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirme gayreti içinde olacaklarını bildirdi. İnşaat ve sanayinin eş zamanlı büyümesi gerektiğini vurgulayan Kurum, “Üretim artsın, cari açık azalsın, önceliğimiz bu” diye konuştu. Bakan Kurum, ithalatın azaltılması için zanaatkârların sayısının artırılması ve teşvik edilmesi konusunda odalara da görevler düştüğünü kaydetti.

Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank ve Mücahit Demirtaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette ATO Meclis üyeleri de söz alarak sektörlerinin sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Ziyarette Bakan Kurum’a ATO Meslek Komitelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilgilendiren sorunların ve çözüm önerilerinin yazılı olduğu bir dosya teslim edildi. Dosyada 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi, 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi, 4 No’lu Kuyumcular ve Mücevherat Meslek Komitesi, 5 No’lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi, 9 No’lu Ayakkabıcılar Meslek Komitesi, 11 No’lu Tarım Ürünleri Meslek Komitesi, 12 No’lu Kozmetik Ürünler İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi, 15 No’lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi, 16 No’lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi, 17 No’lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komitesi, 18 No’lu Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesi, 28 No’lu Seramik ve Vitrifiye Satıcıları Meslek Komitesi, 30 No’lu Doğaltaş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi, 33 No’lu Deri, Saraciye, Çanta ve Çadırcılar Meslek Komitesi, 34 No’lu Hurdacılık Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Meslek Komitesi, 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi, 36 No’lu İnşaat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi, 37 No’lu Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Altyapı Müteahhitleri Meslek Komitesi, 40 No’lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, 41 No’lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi, 45 No’lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi, 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi‘nin sorun ve çözüm önerileri yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyareti sırasında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik ve Süleyman Ekinci ile Meclis ve Komite üyeleri Ali İhsan Güçlü, Evren Sarıçiçek, Cafer Acar, İbrahim Öztürk, Mehmet Kaya, Muharrem Kılıç, Nazmi Şahin, Ömer Seğmen ve Üner Karabıyık eşlik etti.