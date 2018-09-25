ATO'dan gelir iyileştirme çalıştayı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) pastacılar, çikolatacılar ve tatlıcılar meslek grubuna yönelik olarak düzenlediği Gelir İyileştirme Çalıştayı'nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, çalıştayın açılışında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran adına yaptığı konuşmada, pasta, çikolata ve tatlı sektörünün, sahip olduğu nitelikli iş gücü ve ekonomiye katkısı bakımından önemli bir hizmet sektörü olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odası'nın en önemli organının, 157 bini aşkın üyeyi temsil eden meslek komiteleri olduğunu belirten Yılmaz, “Komitelerimizin çalışmaları aracılığıyla sektörlerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini tespit edip o doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Yılmaz, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, ATO üyelerinin sorunlarını çözmek için olağanüstü bir çaba gösterdiklerini anlattı. “Bizler Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileriyiz” diyen Yılmaz, iyi ahlakı, doğruluğu, kardeşliği ve yardımseverliği savunan Ahilik geleneğini sürdürmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen çalıştayda ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Doğanalp Yusuf Çiftçi, Komite Üyeleri Hamza Daşdan ve Serkan Öz, Gazeteci-Yazar Nihat Genç ile Doç. Dr. Levent Eraslan da birer konuşma yaptılar. Genç, Osmanlı Devleti'ndeki lonca teşkilatını örnek vererek ekonomik sıkıntıların aşılmasında örgütlenmenin ve kooperatifleşmenin önemine değindi. Doç. Dr. Levent Eraslan ise “Tüketici Gözünden Çikolata, Pasta, Fırın ve Tatlı Sektörü” konulu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Uzmanı Ahmet Güngör de ürün mevzuatı geliştirilmesi konusundaki sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bölge bazlı ruhsat sınıflandırılması, hammadde ve yarı mamul alım satım iyileştirilmesi, kalifiye eleman temini ve gıda ürün tebliğinin güncellenmesi konularının ele alındığı çalıştaya ATO Meclis Üyeleri Abdulbekir Yılmaz, İbrahim Ayhan ve Zinnur Erol ile 16 No'lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi ve 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.