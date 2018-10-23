ATO'dan genç girişimcilere destek

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Ajansı destekli Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi (SPARKS) kapsamında genç girişimciliğin güçlendirilmesi ve kolaylaştırılması için Stratejik Politika Belgesi hazırlandı. Proje ortağı ülkelerden 45 genç girişimci adayına 4 ay süreyle eğitim verildi.

ATO koordinatörlüğünde Portekiz'den Avrupa Üniversitesi, İtalya'dan Floransa Üniversitesi ve Tarım Gıda Enstitüsü, Yunanistan'dan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü ve Türkiye'den de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Ajansı destekli Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi (SPARKS) kapanış toplantısı ATO Meclis Salonu'ndan yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, ATO olarak odaklandıkları konuların başında girişimciliğin geldiğini belirterek, kısa adı SPARKS olan Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi hakkında bilgi verdi. SPARKS'ın kendi işini kurmak isteyen genç girişimci adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir proje olduğunu söyleyen Karakuş, proje kapsamında Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 45 genç girişimci adayının 4 aylık bir eğitimden geçirildiğini anlattı. Türkiye'yi temsil eden 4 genç girişimci adayının proje ortağı ülkelerde 20 gün staj yaptığını kaydeden Karakuş, "Projenin asıl hedefi genç girişimci adaylarına girişimcilik kültürünün kazandırılmasıydı. SPARKS Projesi ile bu hedefe ulaştığımıza ve girişimcilik konusunda farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Girişimcilerimiz için tahsis edilen her kaynak, onlara verilen her destek, üretim, istihdam, ihracat olarak geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

"Girişimcilik ekonominin büyümesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konusunda çıkış yoludur"

Karakuş, girişimciliğin ekonomik büyüme ve kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yapılan araştırmalara göre, yüksek girişimcilik faaliyetleri olan ülkelerin, ortalama ekonomik büyümenin üzerinde gelişme gösterdiğini söyledi. Girişimciliğin ekonominin büyümesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konusunda çıkış yolu olarak görüldüğünü anlatan Karakuş, "Ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulması, 2023 hedeflerini yakalaması girişimciliği geliştirmekle mümkün olabilir. Genç girişimci sayısının artması adına atacağımız her adım ve yapacağımız her proje, yeniliğin, rekabetin, verimliliğin, kalitenin ve istihdamın artması, dolayısıyla da ekonomik kalkınmanın hızlanması demektir" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Aktaş da "Ticari Zekanın Eğitimle Keskinleşmesi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, Floransa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Letizia Palazzeschi, Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Rui Cruz, Yunanistan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü'nden Mike Logos ve İtalya Tarım Gıda Enstitüsü'nden Valentina Marchi proje ile ilgili sunumlar yaptı. Programda, yurt dışında stajlarını tamamlayarak Türkiye'ye dönen genç girişimci adayları da deneyimlerini paylaştı. Kapanış Toplantısı'na ATO Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Altyapı Müteahhitleri Meslek Komitesi Üyesi Özer Venedik, akademisyenler ve genç girişimci adayları katıldı.

SPARKS

Kısa adı SPARKS olan Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi. 270 bin avro bütçeli proje, Türkiye'den Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası, Portekiz'den Avrupa Üniversitesi, İtalya'dan Floransa Üniversitesi ve Tarım Gıda Enstitüsü ile Yunanistan'dan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü iş birliğiyle yürütüldü.

Proje kapsamında, genç girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları ve sorunları ortaya çıkarmak amacıyla tüm ortak ülkelerde yürütülecek olan "İhtiyaç Analizi" ve genç girişimciliğin güçlendirilmesi ve kolaylaştırılması için "Stratejik Politika Belgesi" hazırlandı. İhtiyaç Analizi ve Stratejik Politika Belgesi'ne dayanarak girişimcilik, pazarlama, finans, iş planı gibi konuları kapsayan çevrimiçi eğitim müfredatı geliştirildi. 10 konudan oluşan eğitim müfredatı E-öğrenme platformuna yüklenerek 45 potansiyel genç girişimcinin bu platformu internet üzerinden kullanarak eğitim görmesi sağlandı. E-öğrenme platformunun alt yapısı tamamlanarak uzaktan öğrenme aracı olarak internetten ücretsiz erişimi sağlandı. E-öğrenme platformuna http://eusparks.com adresinden ulaşılabiliyor.