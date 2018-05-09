ATO’dan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’ye ziyaret

ATO’nun talebini haklı bulan Bakan Tüfenkci, süre uzatımına yeşil ışık yaktı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ATO Meclis Üyesi Aydın Erkoç, ithal araç sahiplerine araçlarını iade almaları için tanınan 6 aylık sürenin yetersiz olduğunu belirterek, sürenin 2019 yılı sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu. Erkoç, 42 bin araç sahibini ilgilendiren düzenleme kapsamında 5 bin 900 başvuruda bulunulduğunu, bunlardan 2 bin 900’ünün kabul edildiğini ve devletin kasasına 75 milyon TL para girdiğini hatırlattı.

Talebi haklı bulan Bakan Tüfenkci, görüşme sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı telefonla arayarak, ATO heyetinin süre uzatımı talebini iletti. Bakan Tüfenkci, konunun takibi için de Bakanlık bürokratlarına talimat verdi.

Tüfenkci: “ATO, Anadolu’nun bağrındaki en önemli oda”

Ankara Ticaret Odası’nın Anadolu’nun bağrındaki en önemli oda olduğunu, 365 oda ve borsanın beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirebilecek bir konumda bulunduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, “Önemli görevlerdesiniz. Ankara’ya vizyon kazandıracak, önemli projeleri hayata geçirebilecek bir odasınız. Cenabı Allah yeni dönemde de hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Reel sektörün gerçek temsilcilerinin ticaret ve sanayi odaları olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, “Ticaret erbabının sesi olması noktasında odaların yeri farklı. Odaların iyi çalışması o ilin vizyonunun gelişmesine de katkı veriyor” dedi.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin olarak da, “Türkiye 24 Haziran’da makas değiştiriyor. Bu seçimler Türkiye için gerçekten bir milat ve Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim olacak. Bürokratik sıkıntıların, engellerin ortadan kalktığı bir sisteme geçmiş olacağız. Bu işten en karlı iş dünyasının çıkacağına inanıyorum. İnancım odur ki gelecek bugünlerden çok daha iyi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Nisan ayında yapılan oda seçimlerinde ATO Meclisinin yüzde 64’ünün yenilendiğini belirterek, “Kadromuz gençleşti. Hepimiz çok heyecanlıyız. Tüccarımızın ve Ankara’nın sorunlarını çözmek için çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin öne alınmasını olumlu bulduklarını da vurgulayan Baran, “Altıncı aydan sonra tüccarımız işine bakacak. En azından yılı kaybetmemiş olacağız. Hep şikâyetçi olduğumuz bürokrasi engelini inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kaldıracağız” diye konuştu.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ise ATO seçimleriyle birlikte kendi içinde uyumlu bir meclis ve yönetim kurulunun oluştuğunu söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da desteğiyle ciddi hizmetler yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Deryal, “Önümüzdeki dönem tarih yazmamız lazım” dedi. Türkiye’nin parçalanmış bir coğrafyanın ortasında yer aldığına dikkati çeken Deryal, genel seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Tüfenkci’yi ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci ile Meclis Üyesi Aydın Erkoç eşlik etti.