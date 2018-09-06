ATO’dan “Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu”

ATO’nun Hindistan Büyükelçiliği uile ortaklaşa düzenlediği “Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu”, ATO Congresium VİP Salonu’nda gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Baran, Hindistanlı iş adamlarını Türkiye’de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Baran, Türkiye’nin Hindistan’ı büyüyen ekonomisi, geniş pazarı, sahip olduğu zengin insan kaynağı, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla dost bir ülke olarak gördüğünü vurgulayarak, “ATO olarak ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ticaret hacmi dengelenmeli”

Hindistan ile ikili ticaret hacminin 2017 sonu itibariyle yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığını söyleyen Baran, “Bu rakamın giderek artacağını ve gerçek potansiyele ulaşacağını düşünüyoruz. Ancak ikili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve ülkemiz aleyhine gerçekleştiği de bir gerçektir. 2017 yılı itibariyle 758,5 milyon dolarlık ihracata karşılık 6,21 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacminin hızla dengelenmesini önemli görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye’nin Hindistan ile ticaretinde Ankara’nın payının ihracatta yüzde 8, ithalatta yüzde 5 seviyelerinde olduğunu, bu oranları iç açıcı bulmadıklarını belirtti. Baran, Hindistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve ticareti daha ileriye taşımak istediklerinin altını çizerek, “Ticaretimizi geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu toplantıyı çok önemsiyorum. İş adamlarımızı bir araya getirmenin ticaretimizde yeni köprüler kurmak bakımından çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ülkelerimiz arası ticaret üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız, milli paralarımızla karşılıklı alım ve satım yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Türk iş adamlarının Hindistan’daki gümrük vergilerinin yüksekliğinden, gümrük prosedürlerinden ve bürokrasinin yavaş işlemesinden kaynaklı aksamalar ve gecikmelerden yakındığını aktaran Baran, şunları kaydetti:

“İş adamları olarak yatırım ve ticaretimizin önündeki engellerin ortadan kaldırılması için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Ülkelerimiz arasında müteahhitlik, enerji ve turizm sektörlerinde ve ileri teknoloji içeren sektörlerde iş birliği yapabiliriz. Ankara’da yatırım yapmak isteyen dostlarımıza her konuda yardıma ve yol göstermeye hazırız. Hindistanlı meslektaşlarımızı en kısa zamanda Ankara’da görmek ve karşılıklı olarak ticaretimizi artırmak için iş birliği içinde çalışmak istiyoruz.”

Gujarat Fuarı’na davet

Hindistan Gujarat Hükümeti Müsteşarı ve Heyet Başkanı S. J. Haider de konuşmasında, “Umuyorum ki düzenlediğimiz bu toplantı her iki ülke arasında güzel bir ilişkinin ve ticaretin başlangıcı olur” ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası üyelerini 2019 yılı Ocak ayında Gujarat’da düzenlenecek fuara davet eden Haider, “Bu fuarda kendi ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Fuara 2 milyon katılımcı bekliyoruz” dedi. Haider ayrıca, Gujarat Eyaleti’nin ekonomisine ilişkin bir sunum yaptı.

Foruma ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Meclis Üyesi Özcan Öztürk, ATO Basın-Yayın Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Tuncer Karacan, ATO Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Nazire Erinç Yurter ve çeşitli sektörlerin temsilcileri katıldı.