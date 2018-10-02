ATO'dan, öğrencileri girişimciliğe özendirmek amacıyla "Takvim Tasarım Yarışması"

Yarışma, üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine pratik katkı sağlarken seçilecek eser 2019 yılı takvimi olarak duvarları süsleyecek.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın konusunu, "Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ekseninde yerli ve milli üretim, üretici-tüketici ve aracı arasındaki değiş-tokuş olgusu ve ticaret" oluşturuyor. Takvim Tasarımı Yarışması'na Ankara'daki kamu ve vakıf üniversitelerinin İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü ile Grafik Tasarım alanlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek. Her tasarımcının bir adet eserle ve bireysel olarak katılabileceği yarışmaya sunulan tasarımların, sosyal medya, YouTube ve benzeri platformlarda düzenlenen yarışmalar dahil herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş olması gerekiyor.

Yarışma şartnamesine göre, Ankara Ticaret Odası logosunun, tasarım üzerinde görünür ve uygun bir yerde yer alması, ayrıca Ankara Ticaret Odası'nın 95. yıl logosunun da takvimde kullanılması gerekiyor. Söz konusu logolar, https://www.atonet.org.tr/ato-ya-bakis/kurumsal-kimlik adresinden temin edilebilecek.

Başvurular 3 Ekim'de başlıyor

Takvim Tasarımı Yarışması için başvurular 3 Ekim'de başlayıp 31 Ekim'de sona erecek. Katılımcılar, ıslak imzalı katılım formunu doldurarak Ankara Ticaret Odası Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşavirliği'ne elden, kargo veya posta yolu ile gönderebilecek. Katılım formu bulunmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular, katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi veya güncel öğrenci belgesinin orijinali ve şartname ile yapılacak. Yarışma şartnamesi ve katılım formu http://takvimyarismasi.atonet.org.tr adresinden temin edilebilecek.

Seçici Kurul, üç akademisyen, sanatçı ve reklamcı ile dört Ankara Ticaret Odası temsilcisinden oluşacak. Yarışmanın sonuçları 7 Kasım 2018 tarihinde http://takvimyarismasi.atonet.org.tr adresinden duyurulacak. Ödül töreni ise 23 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinci seçilen yarışmacıya 7 bin 500 TL, mansiyon alacak üç yarışmacıya da 2 bin 500'er TL ödül verilecek. Yarışmada ödül alan eserler Ankara Ticaret Odası'nın resmi web sitesi olan www.atonet.org.tr'de yayınlanacak. Yarışma sonrasında ödüle hak kazanmış eserlerden oluşan 2019 yılı takvimi hazırlanacak.

"Gençlerimiz ve Ankara için çalışıyoruz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda olarak hem gençlerin mesleki gelişimlerine yönelik hem de girişimci olabilmeleri için eğitimler düzenlediklerini hatırlatarak, "Bir yandan gençlerimiz bir yandan da Ankara'mız için çalışıyoruz. Bu iki amacı şimdi bir takvim tasarım yarışmasında birleştirdik. Üniversite öğrencilerinin katılacağı bu yarışmayla bir yandan gençlerimizi mesleklerine adım atarak girişimciliğe özendirmeyi diğer yandan da Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini hatırlatmayı amaçlıyoruz" dedi.