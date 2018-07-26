ATO’dan, Özbekistan ile ticari ilişkilerde somut adım

ATO ve Özbekistan Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen “Özbekistan Cumhuriyeti Sirderya Vilayetinde Yatırım, Ticaret ve Turizm Olanakları Forumu” ATO’da gerçekleştirildi. Konuk heyette, Özbekistan Cumhuriyeti Sirderya İl Vali Yardımcıları ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı ile tarım, soğutma tesisleri, gıda, tekstil, konfeksiyon, deri, beyaz eşya, kağıt ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren Özbek iş adamları yer aldı. Özbekistan ile ticaretin geliştirilmesinde somut adımların atıldığı toplantıda, Özbek iş adamları ile ATO üyeleri iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

“Hedef ticaret hacmini artırmak”

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz başkanlık etti. ATO Başkan Yardımcısı Aktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Özbekistan ile 2017 yılı başından itibaren tekrar ivme kazanan ikili ilişkilerin gün geçtikçe daha da geliştiğini söyledi. İki ülkenin karşılıklı siyasi ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduklarını belirten Aktay, “Hedefimiz, halihazırda 1,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini, iki ülkenin iş alanındaki mevcut potansiyelini harekete geçirerek çok daha yukarılara taşımaktır. Sıkıntılarımız ne büyüklükte olursa olsun bunları bir araya geldiğimiz sürece aşmamız çok daha kolay olacak ve bu sayede hedeflerimize ulaşmamız mümkün olacaktır” dedi.

Aktay, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Ticaret Odası’nın yeni pazarlar bulmaları konusunda ve yurt dışındaki faaliyetlerinde üyelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Türk firmalarının yurt dışındaki ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları en önemli problemlerden birinin güvenilir bir şekilde çalışabilecekleri firmalara ulaşmak olduğunu kaydeden Aktay, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı ve sizlerin bu toplantı akabinde oluşturacağı iş birliktelikleri, iş dünyasının doğru ve güvenilir kişilerinin bir araya gelmiş olmaları yönünde atılmış büyük bir adımdır” diye konuştu. Dış pazarlara açılmanın Türkiye gibi ekonomik büyümeyi hedefleyen ülkeler için en önemli çıkış kapısı olduğunu da kaydeden Aktay, Türk firmalarının ürün kalitesi ve güvenilirlik açısından uluslararası pazarda da kendini kanıtladığına dikkati çekti.

Sağlık turizminde iş birliğine davet

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise Ankara’nın iller arasında ithalatta ikinci, ihracatta beşinci sırada bulunduğunu belirterek sağlık turizmi alanında Özbekistan ile iş birliği yapılabileceğini bildirdi. Yılmaz, bütün sektörleri doğru muhataplarla buluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası bünyesinde bir birim oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

“Türk iş adamlarına imtiyaz”

Sirderya İl Birinci Vali Yardımcısı ve Heyet Başkanı Eşmatov Muradalla da konuşmasında, Türkiye’nin 81 milyon, Özbekistan’ın ise 33 milyon nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak, “1,5 milyar dolar ticaret hacminin, potansiyelimiz açısından çok düşük olduğunu düşünüyorum” dedi. ATO’nun düzenlediği toplantının ardından Türk-Özbek ilişkilerinde yeni bir aşamaya ulaşılacağını söyleyen Muradalla, Özbekistan’da yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarına çeşitli teşvik ve imtiyazlar sağlanacağını bildirdi. Sirderya Yatırım İnovasyon ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Haciyev Avaz ise Sirderya’nın yatırım potansiyeli hakkında sunum yaptı. Avaz, heyette yer alan Özbek iş adamlarının, Türk iş adamlarına somut projeler sunacaklarını bildirdi. Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Ulugbek Azamov da Özbekistan ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“Özbekistan Cumhuriyeti Sirderya Vilayetinde Yatırım, Ticaret ve Turizm Olanakları Forumu”nda soğutma tesisleri, gıda, tekstil, konfeksiyon, deri, beyaz eşya, kağıt ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Özbek işadamları ile ATO üyesi iş adamları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Tahir Tellioğlu, Meclis Üyeleri Selahattin Karaoğlan, Musa Beşparmak, Abdulbekir Yılmaz, Ferit Turan, Mehmet Özbey, Mehmet Aygün, Ufuk Şener, Fatih Çalışkan, Mustafa Tekeli, Faruk Elmalı, Haci Ali Yücel, Hamza Daşdan, Muhammet Sarıtaş, Canpolat Aras, Abdullah Öz, Necip Eranıl, çok sayıda komite üyesi ve ATO üyesi firmaların temsilcileri katıldı.