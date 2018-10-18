ATO'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran beraberinde bir heyetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek, ATO'nun Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na yönelik desteklerini anlattı. KOBİ Destek Kredisi için ATO olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydeden Baran, bankalara başvurmak üzere odadan belge alan üyelerin yaklaşık yüzde 25'inin kredi alabildiğini söyledi.

ATO Başkanı Baran, ziyaret sırasında, ATO'nun 67 meslek komitesinin yeni yasama döneminde, TBMM'den geçmesini bekledikleri yasal düzenlemeleri içeren bir dosya sundu. Baran ayrıca, ATO'nun geçen ay düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı'nda meclis üyelerinin sektörlerine ilişkin dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini de bir rapor halinde TBMM Başkanı Yıldırım'a iletti.

Baran, ziyarete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, ekonomide yaşanan son gelişmeler karşısında ATO'nun tavrı ve eylemleri konusunda bilgi vermek üzere TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Banka kredisine başvuran ancak şubelerde sıkıntı yaşayan üyelerin yaptıkları şikâyetler üzerine bankalara çağrı yaptığını hatırlatan Baran, “3. KOBİ Destek Kredisi başladığından bu yana 5 bin 755 üyemiz belge aldığı halde sadece bin 432'sinin kredi kullanabildiğini anlattık. Bu oranın, mali durumu uygun olmadığı için fona ihtiyacı olan üyelerimizin sadece yüzde 25'inin kaynak temin edebildiği anlamına geldiğini söyledik” dedi.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına ATO olarak verdikleri destekler hakkında da bilgi veren Baran, “Ülke olarak yeniden yüksek enflasyon dönemi yaşamak istemiyoruz” dedi.

Baran, ziyarette asgari ücret ve Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili konularda da ATO'nun görüşlerini paylaştı.

ATO Başkanı Baran'ın TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaretine ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar eşlik etti.