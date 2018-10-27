ATO'dan üyelerine büyük destek

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bu sallantılı dönemin en az zararla atlatılması için üyelerimizin yanındayız'' dedi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası, reel sektörün ekonomide yaşanan dalgalanmadan kaynaklanın sıkıntılarını atlatmaya katkı sağlamak için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. ATO üyelerinin https://www.atonet.org.tr/eatogiris adresinden alacakları kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgeleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar ücretsiz verilecek. Aynı süre boyunca ATO'nun Oda Sicil Müdürlüğü tarafından hazırlanan kayıt sureti, yabancı dilde kayıt sureti, faaliyet belgesi, yabancı dilde faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, müteahhitlik yapı Sicil Belgesi, Vize Talep Belgesi, İş adamı Belgesi, KOBİ Belgesi, Oda Kimlik Kartı, Kayıt beyannamesi ve oda levhası da üyelere yüzde 10 indirimle verilecek.

"Bu sallantılı dönemin en az zararla atlatılması için üyelerimizin yanındayız''

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak üyeleri desteklemek için belge hizmetlerinin bir kısmını ücretsiz bir kısmını da indirimli yapma kararı aldıklarını söyledi. ATO'nun çalışmalarının odak noktasının 157 bin üyesi olduğunu kaydeden Baran, "Üyelerimiz ekonomimizin lokomotifidir. Lokomotifin gücü nasıl trenin hızını belirlerse onların güçlü olması da ekonomimizin durumun belirliyor. Bu sallantılı dönemin en az zararla atlatılması için üyelerimizin yanındayız'' ifadelerini kullandı.