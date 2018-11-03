ATO'DAN üyelerine yerli ve mili e-ticaret fırsatı

ATO'nun, üyelerini Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret portalı ePttAVM.com üzerinden dünya pazarlarına taşıyacağını kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, "İhracatımızı artırmak için e-ticaret alanında atılım yapmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret portalı ePttAVM.com üzerinden dünya pazarlarına taşıyacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 178 yıllık köklü kuruluşu PTT'nin bünyesi altında faaliyet gösteren ePttAVM.com ile iş birliği yaparak e-ticaret alanında atağa geçmek istediklerini kaydetti. Baran, ATO üyelerinin tamamını bu platforma taşımak istediklerini belirterek üyelerin ePTTAVM.com ile yabancı dil bilgisine ihtiyaç duymadan, dış ticaret prosedürüyle uğraşmadan ihracat yapabileceğini söyledi.

"İhracatımızı artırmak için e-ticaret alanında atılım yapmamız gerekiyor"

ePttAVM.com üst düzey yönetimi, PTT'nin e-ticaret platformunun işleyişi hakkında Ankara Ticaret Odası üyelerine sunum yaptı. ATO Congresium VIP Salonu'nda yapılan E-Ticaret Toplantısı'na ATO Yönetimi ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, dünyada e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaretin çok önemli olduğunu söyledi. TOBB'un 1,5 milyon üyesinden sadece 10 bininin ihracat yaptığını vurgulayan Baran, "İhracatımızı artırmak için e-ticaret alanında atılım yapmamız gerekiyor. Yerli ve milli firmamız PTT, dünyada e-ticareti en iyi yapan firmalardan biri. Bu bizim için önemli bir şans. ATO üyelerinin tamamını PTT'nin e-ticaret platformu ePttAVM.com'a taşımak istiyoruz. İki kurum da bu ülkeye ve bu şehre daha çok katkıda bulunmak istiyor. ATO olarak PTT ile iş birliğimizi her geçen gün daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Her ay bir önceki ayı geçerek ilerliyoruz"

Dünyanın en başarılı e-ticaret platformlarından biri olduklarını vurgulayan ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ise, ePttAVM.com'un büyüme trendi içinde olduğunu kaydederek, ''Her ay bir önceki ayı geçerek ilerliyoruz. ATO ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız'' şeklinde konuştu.

''ePttAVM.com, milli bir e-ticaret ve e-ihracat projesidir''

ePttAVM.com Genel Müdür Yardımcısı Merve İpek, 2012 yılında hayata geçen ePttAVM.com'da 9 milyon ürün ve 6 bin tedarikçi bulunduğunu ve saniyede 40 TL ciro yaptıklarını kaydetti. 24 ülke ile e-ticaret protokolü imzaladıklarını, bu rakamı 62'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen İpek, ''Türk postasının e-ticaret sitesiyiz. ePttAVM.com, milli bir e-ticaret ve e-ihracat projesidir. Öncelikle kendi milli projemize sahip çıkmalı ve yerli ürünleri desteklemeliyiz'' dedi.

ATO üyelerinin en kısa zamanda ePttAVM.com'da yer almalarını sağlamak için ATO Meclis Üyeleri Fatih Çalışkan, Hüseyin Özer ve Turan Öztürk'ten oluşan bir komisyon kuruldu.

ATO üyesi firmalar, ePttAVM.com aracılığıyla hiçbir çaba harcamadan ürünlerini yurt dışında satışa sunabilecek. ePttAVM.com'la e ticaret yapmak isteyen ATO üyeleri, ATO'ya başvurarak taleplerini iletecek. ATO üyesi ürün fotoğraflarını ePTTAVM.com tarafından kendisine bildirilen web sistemine yükleyecek. ePttAVM.com, ATO üyesinin vereceği ambar adres veya adreslerinden ürün veya ürünleri alacak. Ürünleri tüketiciye ulaştırma görevini de ePttAVM.com şirketi üstlenecek. Ürünün bedeli ATO üyesinin banka hesabına yatırılacak. ATO üyesi firmalar, ePttAVM.com aracılığıyla yabancı dil bilgisine ihtiyaç duymadan, herhangi bir dış ticaret prosedürüyle uğraşmadan ihracat gerçekleştirebilecek.