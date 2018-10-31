ATO'dan "vergi indirimi” teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a teşekkür etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti. Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle özellikle otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörlerinde durgunluk yaşandığını söyleyen Baran, Ankara Ticaret Odası Yönetimi olarak, ATO 28.Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda alınan kararları ve vergi indirimi taleplerini ilgili bakanlara ilettiklerini hatırlattı.

Söz konusu sektörleri ATO'da temsil eden 24 No'lu Elektrikli Ev Aletleri, 27 No'lu Halı Mobilya İmalat Dekorasyon ve Satıcıları, 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği, 47 No'lu Gayrimenkul Yatırımcıları, 50 No'lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları ve 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitelerinin piyasadaki durgunluğa çözüm olarak KDV ve ÖTV indirimine ilişkin taleplerinin bulunduğunu hatırlatan Baran, “Reel sektörün sesine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ATO üyeleri adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yılsonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimi sayesinde piyasanın canlanacağını belirten Baran, “Gayrimenkul sektörü, ekonominin lokomotif sektörlerinden biri. Konut satışında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi sayesinde hem gayrimenkul sektöründe, hem de onunla ilişkili diğer sektörlerde ciddi bir hareketlilik göreceğiz. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörü de canlanacak. Reel sektör olarak can suyu niteliğindeki bu kararı sevinçle karşıladık” diye konuştu.