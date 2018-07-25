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25 Temmuz 2018 10:53

Atölyelerde 60 fitness grubu üretildi

Türkiye’de fitness grubunu yapan ilk belediye olarak öne çıkan Mamak Belediyesi, bugüne kadar ürettiği 60 fitness grubunu parklara yerleştirmeye başladı.

Atölyelerde 60 fitness grubu üretildi

25 Temmuz 2018 10:53


Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri’nde üretilen fitness grupları sayesinde belediye hem kar ediyor hem de zarar gören grupların tamir ve tadilatını zaman kaybetmeden yapıyor. Spor salonlarına ayıracak zamanı ya da maddi imkanı olmayan vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun. Piyasa değeri 20 bin TL olan bir adet fitness grubunu 6 bin TL’ye mal ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hem belediye ekonomisine katkıda bulunuyor hem de park ve bahçelerimizi birer yaşam alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımız parklarımızda keyifli vakit geçirirken aile büyükleri de sportif faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor" dedi.




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