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17 Haziran 2017 11:23

ATO’ya "Sivil Toplum Dostu" beratı

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a “Sivil Toplum Dostu” beratı verdi.

ATO’ya

17 Haziran 2017 11:23


ASTOP Onursal ve Kurucu Başkanı Veli Sarıtoprak başkanlığındaki ASTOP heyeti, ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. Sarıtoprak, ATO Başkanı Baran’ın göreve başladığı günden bu yana çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldiğini hatırlatarak, “Sivil toplum kuruluşlarına değer veriyorsunuz. Bütün dernek ve vakıflar çalışmalarınızdan çok memnun. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Platform olarak size her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.



“Ticaret Ankara Ticaret Odası’nda konuşulur”


ASTOP heyetine teşekkür eden ATO Başkanı Baran ise sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine hazır olduklarını belirterek, “Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza kapımız açık” diye konuştu. “Ticaret Ankara Ticaret Odası’nda konuşulur” sloganıyla çalıştıklarını belirten Baran, ATO’nun çalışmaları hakkında da bilgi verdi.


Baran’a "Sivil Toplum Dostu" beratını ASTOP Onursal ve Kurucu Başkanı Veli Sarıtoprak ile ASTOP Dönem Sözcüsü ve OSİAD Başkanı Ahmet Kurt birlikte takdim etti.




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