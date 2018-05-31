ATÜSEM 1,5 yılda 590 kişiye sertifika verdi

Yaklaşık 1,5 yıllık sürede 590 kişiye sertifika verdik’’ dedi.

Eğitim merkezi ile ilgili bilgiler veren ATÜSEM Müdürü Ömer Kayasaroğlu, ’’ATÜSEM üniversitemizden yaklaşık 10 yıl sonra 2006 yılında kuruldu. ATÜSEM’in temel amacı üniversitemizin akademik veya projeler dışındaki eğitimlerin tasarlanması, planlanması, organize edilmesi ve belirli kalite standartları çerçevesinde sertifika sahibi kişilere ulaşmasını hedeflemektedir’’ ifadelerini kullandı.

Sertifika programları, mesleki gelişim eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, online eğitimler ve kurumsal eğitimler verdiklerini ifade eden Kayasaroğlu, “Sertifika programlarından bahsedersek 45 saat ve üzerindeki akademik ve sektörden gelen eğitimcilerle verdiğimiz programları sertifika programları olarak adlandırıyoruz. Bu programlarda belirli bir ölçme değerlendirme olduğu, kişilerin eğitim sonunda başarılı ya da başarısız olarak neticelendirildiği, eğitim çıktısı olarak da mesleklerinde katma değer oluşturduğu programları sertifika programları olarak adlandırıyoruz. Bunun dışında daha kısa süreli olarak verdiğimiz eğitimlerimizi de mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri olarak kategorize ediyoruz. Kişilerin bireysel olarak niteliklerini arttırırken kariyerlerine de ufak bir katma değer oluşturan eğitimlerdir. Bunlar genellikle 6 ile 18 veya 24 saat arasında değişen eğitimlerdir. Bu eğitimlerde diğerlerinden farklı olarak belirli ölçme ve değerlendirme çok fazla olmaz. Kişilere en büyük kazanımı belirli bir katma değer oluşturmasıdır. Bunların yanında online eğitimlerimiz var. Önümüzdeki sene bununla ilgili olarak üniversitemizin uzaktan eğitim koordinatörlüğüyle planladığımız eğitimler. Bunları daha çok içinde insan faktörünün olmadığı eğitimler olarak açmayı düşünüyoruz. Günümüzde artık özellikle psikoloji ve sosyolojik alanlarda uzaktan eğitim modeliyle eğitimler verilmekte ve bu açıkçası gerek bizce, gerekse eğitmenlerimizce çok uygun görülmemekte. Bu eğitimlerin içinde insan faktörü olduğu için birebir etkileşimle interaktif eğitim olması gerekiyor. Bunun dışındaki eğitimlerden birkaç tanesini online eğitim olarak vermeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak kamu veya özel sektörden gelen eğitim taleplerini karşılıyoruz” diye konuştu.

ATÜSEM’in eğitim kadrolarının nasıl oluştuğundan bahseden Kayasaroğlu, ’’Daha önce yalnızca üniversitemizin akademisyenlerinden oluşan eğitmen kadrosuyla eğitimleri verirken daha sonra gelişen dünyayı da göz önünde bulundurarak üniversitemizin akademisyenlerine ilave olarak sektörde bulunan profesyonelleri de eğitim kadromuza dahil ettik. Bunları yaparken belirli kriterlerimiz var. Akademisyenlerimizi seçerken en az doktora seviyesinde ve alanında en az 5 yıllık bir yetkinlik olmasını prensip olarak belirliyoruz. Sektördeki eğitmenlerin de ulusal veya uluslararası çaptaki firmalarda en az 10 yıllık yöneticilik veya eğitim tecrübesi bulunması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

Kayasaroğlu, eğitimde kaliteyi iki parametrede ele aldıklarını ifade ederek, “Birincisi, eğitmenlerimizin niteliğinin yüksek olması. İkincisi de katılımcıların memnuniyetlerinin yüksek olması. Katılımcıların memnuniyetlerini şu şekilde baz alıyoruz, 2017’den itibaren açtığımız eğitimlerde yaklaşık 26 dönem eğitim planladık. Bunların her birinde katılımcılara memnuniyet anketleri düzenledik. Bu anketlerin sonucunda da gerek ortalama yönden, gerek idari yönden gerekse teknik eğitsel yönden 10 üzerinden 8.6 gibi bir puan marjımız var. Dolayısıyla verdiğimiz eğitimlerde en büyük hedeflerimizden birisi de genel memnuniyet ortalamasının bu marjın altında kalmaması’’ değerlendirmesini yaptı.

Kayasaroğlu, konum olarak avantajlı olduklarını ve çok tercih edilmelerinin nedenlerinden birisinin de bu olduğunu düşündüğünü kaydetti.

’’Yaklaşık 1,5 yıllık sürede 590 kişiye sertifika verdik’’

Tamamlanan ve devam eden eğitim faaliyetleriyle ilgili konuşan Kayasaroğlu, ’’Sürekli eğitim merkezimiz 2006’da kuruldu fakat Atılım’ı 2017’den itibaren yaptık. 2016’da üç dönem arabuluculuk eğitimi planlamıştık, bir de üniversitemizin hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce atlatma programları düzenlenmişti. 2017’den itibarense 15 farklı branşta 26 dönem eğitim planladık. Yaklaşık 1,5 yıllık sürede 590 kişiye sertifika verdik. Bu eğitimler genel olarak hukukçular için arabuluculuk eğitimleri vardı, psikologlar ve sosyologlar için aile danışmanlığı ve pozitif psikoterapi eğitimleri planladık. Bunun dışında iş sağlığı güvenliği uzmanları için yüksekte çalışma eğitici eğitimiyle birlikte yangın eğitici eğitimleri planladık’’ dedi.

Eğitim programlarından bahseden Kayasaroğlu, şu anda devam eden iki eğitimlerinin olduğunu kaydederek, ’’Birincisi pozitif psikoterapi. Yaklaşık 200 saatlik bir program. Bunun dışında aile danışmanlığı eğitimimiz var, ikinci dönemi devam ediyor. Önümüzdeki ay o da tamamlanacak. 2018-2019 yılı eğitim faaliyetlerinde de bir farklılık oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki sezonda üniversitemiz Adalet Bakanlığı tarafından hukukçular için bazı eğitimlerde yetkilendirilmiştir. Uzlaştırmacı eğitimi, arabuluculuk eğitimi ve bilirkişilik eğitimleri olarak. Bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. İlave olarak pozitif psikoterapi, aile danışmanlığı, masal terapisi, oyun terapisi gibi sosyoloji, psikoloji veya PDR mezunları için yeni programlar açmayı tasarlıyoruz. Bir farklılık söz konusu olacaksa eğer bu sene bizim yeni pilotaj bölümümüz açıldı. Onlarla beraber Türkiye’de ilk kez bir üniversite tarafından açılacak bir programı başlatmayı düşünüyoruz. Bu da uçuş korkusunu yenme. Uçuş korkusu ve fobisi olan kişilerle ilgili bir program bu. Pilotaj bölümü hocalarımızla beraber teorik eğitim, psikolog desteği ve sonunda da direkt uçuşun gerçekleştirilmesi şeklinde bir program düşünüyoruz. Eylül Ekim aylarından itibaren faaliyete geçireceğiz. Bunun dışında online eğitimleri faaliyete geçireceğiz’’ dedi.