Avcı balık "Granyöz" Aqua Vega Akvaryum’da

Avcı balık "Granyöz" Nata Vega Outlet bünyesindeki Aqua Vega’da ziyaretçilerini bekliyor.

Sciaenidae ailesine ait balık türü olan Granyöz, ağzının içindeki sarı renk dolayısıyla "sarı ağız" olarak da adlandırılıyor. Maksimum boyu 230 santim ve maksimum ağırlığı da 103 kilogram olarak biliniyor. Sırt yüzgeci iki adet olan Granyöz’ün yanal çizgisi düz ve belirgin olup vücudu pullarla kaplı. Genellikle kuyruğunu sallayarak yüzen bu canlıyı Nata Vega Outlet bünyesindeki Aqua Vega’da görebilmek mümkün.