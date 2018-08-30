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30 Ağustos 2018 12:11

Avni Yıldırım Dünya Şampiyonu Benavidez’e meydan okudu

Türk boksör Avni Yıldırım, WBC Dünya Şampiyonu David Benavidez’e meydan okudu.

Avni Yıldırım Dünya Şampiyonu Benavidez’e meydan okudu

30 Ağustos 2018 12:11

Yıldırım, "Benim gözümde iyi bir boksörü dövmediğin sürece gerçek bir şampiyon değilsin. Kemerine saygı duyuyorum. Bu yüzden seninle karşılaşmak istiyorum. Yeşil kemerin sende fazla kalmayacağına inanıyorum" dedi.


Ringlerdeki gururumuz Yıldırım 15 Eylül’de Almanya’da Lolenga Mock’a karşı WBC Uluslararası Şampiyonluk kemerini korumak için ringe çıkacak. Yıldırım, WBC Dünya Şampiyonu David Benavidez’e sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına "Senin için geliyorum Benavidez" yazarak meydan okudu. David Benavidez’den Yıldırım’ın bu meydan okumasına cevap gecikmedi. Benavidez gönderiye, "Seni Eubank’ten daha kötü nakavt edeceğim. Ne istediğine dikkat et" karşılığını verdi.


Yıldırım da, "Eubank maçı bir kazaydı. Ben gelecekte onunla tekrar karşılaşacağım. Sen, birden en prestijli kemerin sahibi oldun. Benim gözümde iyi bir boksörü dövmediğin sürece gerçek bir şampiyon değilsin. Kemerine saygı duyuyorum. Bu yüzden seninle karşılaşmak istiyorum. Yeşil kemerin sende fazla kalmayacağına inanıyorum. Ben aslanlarla dövüşüyorum. Sen ise gerçek savaşçılarla dövüşmüyorsun. Sen gördüğüm en kötü şampiyonsun. Sen para için dövüşen kağıttan bir şampiyonsun. Kariyerin benimle karşılaştığında sona erecek" ifadelerini kullandı.




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