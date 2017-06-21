Avrasya ülke temsilcilerini buluşturan iftar

İsmail Safi öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programı, 7 Avrasya ülkesinin protokol temsilcilerini bir araya getirdi. Bu seneki iftar programının onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga oldu.

Türkiye’nin en etkin ekonomik oluşumlarından olan ve yaptığı uluslararası yatırım anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği üyeleri 17. kez iftar yemeğinde buluştu. Bu seneki iftar programının onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga oldu. İsmail Safi öncülüğünde, Kartallar Holding’in Çankaya Söğütözü’ndeki yönetim merkezindeki iftar yemeği 7 Avrasya ülkesinin protokol temsilcilerini bir araya getirdi. Programa eşi ile birlikte katılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekteri Fahri Kasırga, derneğin Avrasya Hizmet Plaketi ile onurlandırıldı. Genel Başkan İsmail Safi tarafından takdim edilen hizmet plaketinin kendisi için oldukça büyün anlam taşıdığını ifade eden Kasırga, Türkiye’nin gelişiminde katkıda bulunan dernek üyelerine teşekkür etti.

Avrasya’nın tarihte olduğu gibi bugünde çok büyük bir jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip olduğunu belirten Dr. İsmail Safi, tarihsel, toplumsal, kültürel ve coğrafi olarak Avrasya’nın tam merkezinde yer alan Türkiye’nin bu coğrafyadan gelen yeni gelişmelerin dışında kalmaması gerektiğini belirterek, "Avrasya Derneği olarak, bu konularda stratejiler geliştirmeye, fikirler üretmeye ve projeler yapmaya çalışmaktayız" dedi.